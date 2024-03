Cada 8 di Maart, nos ta dedica un momento pa refleha riba e impacto y e esfuersonan grandi di muhenan na nos sociedadnan. Dia Internacional di Hende Muhe ta un oportunidad pa aplaudi nan logronan, honra nan lucha pa igualdad y oportunidad, y reforsa nos compromiso pa un mundo unda tur persona, sin distincion di genero, tin e mesun derecho y oportunidad.

E origen di e Dia Internacional di Hende Muhe ta den e protestanan di e hende muhe na New York na 1908, caminda e hende muhenan laborista a sali riba caya pa protesta contra e condicionnan di trabou inhusto y pa boga pa nan derecho di vota. E movemento a crece y na 1910, durante e Conferencia Internacional di Hende Muhe na Copenhagen, un proposicion a wordo haci pa establece un dia dedica pa honra e contribucionnan di muhe.



For di e prome Dia Internacional di Hende Muhe na 1911, e movemento pa igualdad di genero a keda primordial den nos sociedad, impulsando pa oportunidad igual pa hende muhe y hende homber. Aunke nos a mira avance grandi, manera derecho di voto pa hende muhe, igualdad di salario, y mayor representacion di hende muhe den e sectornan caminda nan tabata subestima, ainda tin reto serio pa supera. E retonan cu e hende muhe ta enfrenta ta inclui desigualdad na trabou, violencia domestico, discriminacion, y limitacion di oportunidad.Un area vital di enfoke den e celebracion di Dia Internacional di Hende Muhe ta e potencial economico di e muhe. E hende Muhe ta un pilar esencial den nos economianan, for di nan rol den mundo di trabou y empresarial te na nan contribucionnan den cuido di famia. Aunke a bira mas comun pa mira hende muhe lidera empresa y subi n’e posicionnan prominente den mundo di trabou, ainda tin trabou grandi pa haci pa garantisa oportunidad igual pa tur hende muhe.Ademas di nan rol den economia, hende muhe ta impacta nos cultura, politica, y comunidadnan local y global. Nan liderazgo, creatividad, y determinacion ta traspasa frontera y ta influencia cambio positivo den nos mundo. E ta esencial pa reconoce y promove e bos di e hende muhe, duna nan e plataforma y e oportunidadnan pa nan briya y contribui na nos progreso comun.Pa celebra e Dia Internacional di Hende Muhe, nos mester no solamente recorda e contribucionnan di e hende muhenan di pasado y presente, pero tambe sigui nos esfuersonan pa crea un futuro mas inclusivo y husto. E ta esencial pa inverti den educacion y entrenamento pa hende muhe, duna nan e recursonan y e ambientenan di trabou cu nan ta merece, y garantisa nan derechonan fundamental.

Concluyendo, Dia Internacional di Hende Muhe ta un momento pa honra y aplaudi e potencial y logro di hende muhe den nos comunidadnan. Ta un oportunidad pa renoba nos compromiso pa lucha pa igualdad di genero, promove oportunidad igual, y crea un mundo caminda tur persona por prospera y briya. Pasobra solamente den un sociedad unda tur persona ta respeta, balora, y trata igual, nos por logra un futuro di berdad di inclusion y prosperidad pa tur.