Dia Internacional di Biodiversidad tema 2020, e solucion ta den naturalesa

Nacionnan Uni a proclama 22 mei como Dia Internacional di Biodiversidad pa incrementa comprension y conscientisacion pa e topiconan di Biodiversidad. Algun siman pasa na Aruba a firma e decreto pa proteccion di 16 area pa naturalesa, cu ta netamente pa yuda cu preservacion di biodiversidad. Den su siguiente relatonan, Directie Natuur en Milieu (DNM) lo informa mas detayadamente kico e decreto pa e 16 areanan na Aruba ta encera.

Actualmente comunidad mundial a haya un yamada inespera pa re-evalua e relacion cu nos tin cu naturalesa. Un cos ta sigur cu ademas di tur e avancenan tecnologico, toch nos ta keda completamente dependiente di e ecosistemanan saludabel pa nos calidad di awa y cuminda, djis pa menciona algun. E tema di Dia Internacional di Biodiversidad pa 2020 ta “nos solucion ta den Naturalesa”, y ta enfatisa speransa, solaridad y e importancia pa traha hunto na tur nivel pa establece un bida harmonioso cu naturalesa den futuro cercano.

Nacionnan Uni ta declara cu awor ta nos oportunidad pa reconstrui mihor. 2020 ta un aña di reflexion, oportunidad y solucion. Tambe ta e aña cu globalmente mundo tin un empuhe fuerte pa un structura global unda ta cambia e direccion di e curva di perdida di biodiversidad cu tawata tumando luga. Asina lo beneficia humanidad y bida na planeta Tera. Ademas di tin un proyecion positivo, 2020 tambe ta e aña unda e periodonan di, por ehempel e 2011-2020 Strategic plan on Biodiversity y e 2020 Aichi Biodiversity targets ta yega na nan fin. Tambe e aña aki ta final di 2011-2020 UN decade on Biodiversity cu ta yuda e fase di transicion pa comienso importante di e topiconan di biodiversidad 2021-2030 UN decade of Ocean Science for Sustainable Development, como tambe UN decade on Ecosystems Restauration. E temanan aki ta cuadra tambe cu algun di e trabounan andando di DNM caminda a cuminsa cu e investigacion di ocean (ocean research) pa loke ta trata e calidad di nos coralnan y lama. Tambe e temanan aki ta relaciona cu introduccion di e decreto pa proteccion di e 16 areanan destina pa naturalesa. E areanan aki ta encera un parke di naturalesa, segun e definicion pa ley di un area reserva. Door di proteha e areanan aki nos ecosistema ta haya e oportunidad pa restaura y avansa.

DNM kier a enfoca cu nos hendenan ta parti di naturalesa y no ta un componente separa. P’esey Dia Internacional di Biodiversidad nos mester pensa con nos ta uno cu naturalesa. Pa e dia aki nos accionnan por inclui: piki y warda simianan di mata, ofrece bo tereno pa pone cas di abeha, ya cu abeha ta hopi importante como polinisador den produccion di cuminda, join un NGO di naturalesa pa vocifera bo preocupacion cu intencion cla, sea un miembro activo di bo comunidad door di ta altanto di e leynan cu Aruba a bini cu ne pa yuda naturlesa y e biodiversidad. Esakinan ta algun idea cu nos a trece pa dilanti, pero tambe por sigui e desaroyonan mundial y temanan tocante biodiversidad riba pagina di www.cbd.int/idb/, entre otro Dia Internacional di Biodiversidad, e tratado di diversidad biologico, Cartagena protocol y Nagoya Protocol.

Comments

comments