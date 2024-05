Kico ta biodiversidad? Biodiversidad ta un variacion di tur cos bibo. Esaki ta inclui un diversidad di especie parti den sorto di especie y especie cu su ecosistema. Biodiversidad ta bestianan, matanan, micro-organismonan cu ta compone e mundo natural y e ecosistemanan. Biodiversidad ta manera e curason di e mundo cu ta bati.



Dia Internacional di biodiversidad ta un oportunidad pa celebra e cadena di mundo. Con bida ta conecta na mundo, pues e biodiversidad. E fecha 22 di mei tur aña ta observa pa Nacionnan Uni (UN). Dia di Biodiversidad ta recorda for di tur skina rond mundo. E tema cu ta rondona e celebracion di 2024 ta e yamada pa tur hende ta parti di e plan, “Be part of the Plan”, cu ta un yamada di accion na tur envolvi pa para y retrasa e perdida di biodiversidad na mundo sosteniendo e implementacion di e “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework”, conoci como e ‘Biodiversity Plan’.E Plan di e Convencion di Biodiversidad ta uno ambicioso cu ta contene protocolnan y accionnan relaciona na e convenio. Riba 19 di december 2023 a marca un aniversario di e adoptacion di e Framework.Directie Natuur en Milieu (DNM) ta desea di conta kico Aruba ta haciendo pa cu e protocol aki y e metanan asocia cu ne. Ademas di loke nos ta trahando riba dje, localmente tin tambe sugerencianan di kico nos mes por haci pa aporta na un biodiversidad conserva y abundante.Na Aruba DNM, conhuntamente cu Ministerio di Naturalesa y e agencia di consulta, Twyndra Gudde, ta formulando e Nacional Biodiversity Strategic and Action Plan (NBSAP) na Papiamento titula: “Nos Plan di Maneho pa Naturalesa di Aruba”.E documento di maneho aki ta basa riba e Global Biodiversity Framework (GBF) cu ta e resultado di e conferencia di e partidonan na e Convention of Biodiversity (COP 15) na 2022. Esaki ta delinea un cantidad di meta y obhetivo pa proteccion di Biodiversidad Global. Esunnan cu ta formulando e aki na Aruba ta enfoca riba algun meta y obhetivo cu tin cierto prioridad pa nos. Asina cu e lista di prioridad ta stipula y formula, lo manda parti di e concepto “Plan di Maneho pa Naturalesa di Aruba” pa e stakeholdernan pa informa di e concepto y pidi pa nan aporte pa asina por inclui’e .

E planificacion di e documento ‘Plan di maneho pa Naturalesa di Aruba’ ta den su fase di formulacion y pa juni 2024 esaki lo ta finalisa. Tin hopi proyecto local andando cu ta den cuadro cu algun di e metanan di GBF. Por ehempel esun di 30X30- cu ta encera proteccion di 30% di e area terestre, costa y marino di Aruba pa aña 2030. Tambe tin proyecto pa restauracion di 30% di e area terestre na Aruba. Establecimento di e National Climate Resilience Council (NCRC), ta aporta na e Plan di maneho cu informacion y data di investigacion cu enfoke riba reduccion di e impacto cu e cambio di clima tin riba e biodiversidad aki.

E Plan di Biodiversidad en general ta ofrece oportunidad di cooperacion y ta forma un asociacion entre diferente grupo den nos comunidad. Gobiernonan y entre otro, e comunidad local, esnan cu ta formula leynan, negoshinan, tambe individualnan cu enfoke riba hubentud, conhuntamente ta aporta y sostene e implementacion di e Plan di Biodiversidad.

Un y tur tin un rol den esaki pa ta parti di e Plan. E dia Internacional di Biodiversidad ta e momento perfecto pa mantene momentum pa asina proteha y restaura naturalesa, compartiendo su beneficio na un manera husto, invertiendo den y colaborando cu naturalesa.

E dia aki DNM ta haci un apelacion riba algun punto cu por yuda nos bay den un mihor direccion pa acepta e Plan y pa ta parti di dje tambe. Aki ta sigui algun tips cu bo por incorpora den bo bida of esun di bo pais y negoshi pa aporta na e Plan.

Areanan urbanisa ta contribui na e perdida di biodiversidad, pero nan tambe tin potencial y ta parti di e solucion. Manera por ehempel, iniciativanan di practicanan sostenibel of planificacion di urbanisacion cu ta innovativo ta aporta na e Plan.

Hubentud su escogencia y accionnan por acelera e transformacion cu tin mester pa activa e metanan y obhetivonan pa e Plan. Scoge alternativanan cu no ta clasifica como moda cu ta cambia lihe (fast fasion). Cumpra por ehempel na un tienda di paña segunda mano of esun cu ta produci paña na e manera sostenibel.

Adapta practicanan diario cu ta sostenibel. No malgasta awa y energia, uza tasnan di compra of productonan cu no ta uza hopi emboltura y reduci bo impacto.

Incentiva inversion cu ta conserva e ecosistema local.

Balora practicanan di bo mesun cultura local cu ta inclui esunnan intangibel.

Cumpra y scoge fruta y berdura di temporada y di produccion local prome.

Sostene ecoturismo.

Duna espacio pa crea areanan natural cu ta destina pa mata.

Inclui biodiversidad den bo modelo di haci negoshi.

Sea transparente y consciente di e impacto cu bo negoshi tin riba biodiversidad.

DNM ta reconoce e importancia di e envolvimento di stakeholdernan pa yega na un maneho cu ta aporta na un funcionamento efectivo di biodiversidad. E perdida di biodiversidad ta afecta nos negativamente y mester para esaki. DNM ta compromete cu e Plan y ta desea pa abo tambe forma parti. Feliz dia Internacional di Biodiversidad 2024.