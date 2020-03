Dia Internacional di Awa: Ban enfoca riba nos responsabilidad, seguridad y solidaridad

En conexion cu e pandemia mundial di e Corona Virus COVID-19, Directie Natuur en Milieu (DNM) kier a conscientisa nos comunidad tocante e importancia di awa.

Tur hende mester evita contagio cu e virus door di laba man frecuentemente cu awa y habon pa 20 seconde. P’esey den cuadro di Dia Internacional di Awa cu a celebra riba 22 di maart, DNM ta pidi pa pone atencion riba uzo di awa como parti esencial di labamento di man.

Gobierno di Aruba, tur instancia y nos comunidad en general mester sigui e instruccion oficial y guia di Organisacion Mundial di Salud (World Health Organization –WHO). E organsacionnan internacional y local ta urgi pa laba man bon pa asina evita cu ta transmiti e virus. Pero no ta tur hende tin facilidad pa laba man cu awa manera indica pa Organisacion Mundial di Salud (World Health Organisation-WHO).

Hecho ta cu mundialmente tres biyon di hende no tin acceso na e facilidadnan basico pa laba man na cas. Haciendo awa accesibel pa cas di hende ta yuda reduci infeccion, mortalidad y ta avansa realisacion di e metanan di desaroyo sostenibel (SDGs).

Nos ta fortuna cu aki na Aruba tur cas tin conexion di awa ariba e sistema di WEB y ta dispone di awa potabel. Ta solamente algun cas cu pa un of otro motibo financiero of personal no tabata tin servicio di awa y otronan cu pa motibo di a comete acto ilegal no tin conexion.

Nacionnan Uni, paisnan miembro, como tambe Aruba a cancela tur actividad na unda hende ta aglomera pa evita un epidemia. P’esey awe nos ta refleha riba e importancia di awa y con nos mester ta responsabel. Hunto nos tin un rol di keda safe den e temporada di crisis aki. #safehands #safehandschallenge. Feliz dia Internacional di awa 2020.

E video di Departamento di Salud Publico DVG ta mustra con pa laba man cu awa y habon na e forma corecto: https://www.facebook.com/desparuba/videos/219662872487771/.

Comments

comments