Dia Internacional di Archivonan un dia di refleccion riba e cambio di papel pa digital!

Na 2008 Conseho Internacional di Archivonan (ICA) a institui 9 di juni como “Dia Internacional di Archivo” pa asina internacionalmente pone atencion riba nos archivonan, cu ta wordo considera patrimonio di mundo, patrimonio di humanidad.

Riba e fecha aki, UNESCO na aña 1948 a keda funda e conseho internacional aki, abrevia ICA.

Hopi lo pensa pakico un organisacion asina? Pakico un otro dia internacional, mirando cuanto tin caba? Sinembargo ta importante accentua, cu hopi biaha e imagen cu publico tin di archivonan ta manera poco troebel. Confundi hopi biaha pa loke nan ta mira na un biblioteca, archivonan ta wordo mira como un lugar cu ta warda documento pa uzo interno so y cu ta dificil pa yega nan of ta di interes pa historiadonan so. Esaki ta un percepcion cu e publico tin di tanto e documento, archivo, y organisacionnan cu no ta mucho cla. Esaki na su turno tin un impacto tambe pa cu e recurso humano y financiero cu semper tin e tendencia di ta escaso. Ora situacion financiero ta bon, tin otro asuntonan cu tin prioridad y ora situacion financiero ta malo, ta tende cu pa motibo di falta di fondonan otro prioridadnan ta mas importante. Esaki tambe ta haci cu na su turno ta dificil pa cumpli cu e operacion y metanan difini pa loke ta toca un archivo.

Pesey ta esencial pa recorda e comunidad (internacional) cu archivonan ta documentonan crea, ricibi y cuida como evidencia y informacion dor di un organisacion of persona, den cumplimento cu obligacionnan legal of pa documenta transaccion di negoshi. Archivonan ta documentonan cu ta wordo preserva dor di nan creadornan, cu succesornan of un institucion archivistico, pa motibo di su caracter y balor legal of pa nan significacion historico permanente.

Pa e ultimo motibo aki tambe, archivonan ta constitui un di e mayor herencia cultural y fuente di informacion di un pais, un nacion. E herencia archivistico ta un testimonio balioso di e desaroyo economico, politico y social di humanidad. E diversidad di e fuente y formatonan di archivo ta considerable. Pa garantisa e preservacion di e fuentenan aki, un acercamente exhaustivo ta rekeri pa tur tipo y formato di archivo. No ta posibel pa solamente tin un foco riba y tipo di documentacion so, ya cu otro tipo y formanan di documentacion di informacion, como e totalidad di archivonan, tambe merece atencion.

Riba Dia Internacional di Archivonan, ta trata na conscientisa e publico en general riba e importancia di archivonan cu ta provee e fundeshi di su derecho y identidad. Tambe e dia aki ta intenciona pa conscientisa e actornan principal cu ta determina maneho y tuma decision cu e beneficion di un bon maneho di informacion y di archivo ta esencial pa un bon gobernacion y desaroyo di un pais.

Na mes momento mester convence tanto e publico, e sector priva y publico, riba e necesidad di preservacion di archivonan pa largo tempo y tambe pa esakinan ta accesible pa nan. Finalmente e dia aki ta intencion pa promove y trece na conocemento di un publico mas grandi, e documentonan raro y extraordinario preserva den institucionnan archivistico, y tambe pa mehora e imagen di archivonan y hacinan mas visible globalmente.

E aña aki e focus di ICA ta pa con den siglo 21 e profesionalnan den e area aki, manera managernan di informacion y data, managernan di documentacion y archivistanan, por provee oportunidadnan pa un acercamento unda e ser humano ta central, pa asina garantisa un bon servicio na ciudadanonan, clientenan y stakeholdernan. E contracion ta basa riba con archivonan den siglo 21 ta wordo diseña pa por cambia di papel pa digital.

Pa nos di ANA sigur esaki ta un di topiconan cu nos ta andando cu ne, esta e retonan di e era di informacion y di digitalisacion cu nos ta aden. Hopi ta papiando cu digitalisacion ta e direccion cu nos tin cu bay. Esaki mas bien ta un constatacion di loke ta sperando nos, ya cu manera ta wordo bisa, “futuro no ta warda”. Mientras cu awor tin e movemento pa bay den direccion di E-government, esta gobierno electronico, pa archivistanan rond mundo e reto ta con pa garantisa cu e informacion ta keda uno confiabel, uno integro, ya cu e informacion ta e base di un confiaza cu un comunidad mester tin, pa garantisa un sociedad democratico y transparente.

ANA ta spera cu den relaciona cu e Dia Internacional di Archivonan, e topico presenta aki, por ta un momento pa pensa un rato tambe, riba e retonan aki cu era moderno y tecnologico ta trece cu ne. Importante ta, cu si nos kier pa tecnologia funciona riba e tereno archivistico, ta necesario pa nos por tin un bon organisacion poni na su lugar. Sino tur nos intentonan pa laga tecnologia yuda nos parcialmente lo ta en bano.

Na tur cu ta traha riba e tereno di archivo of documentacion, sea ta den forma di papel ainda, of hibrido of completamente digital, ANA ta desea bo tur clase di exito den e area di trabou aki. Pabien riba boso dia.

