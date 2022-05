No ta desconoci cu e rol di abehanan ta uno importante pa cu produccion di fruta y berdura. Abeha no solamente tin e funcion di poliniza flornan, pero tambe e produccion di honing pa consumo. En conexion cu dia internacional di Abeha, 20 di mei, Directie Natuur en Milieu (DNM) ta trece dilanti cu den relatonan y datanan internacional ta alerta cu abehanan ta bou menasa, p’esey ta importante pa preserva abehanan. Si sigui asina cu e especienan aki, su cantidad ta baha of caba. Cosechanan, fruta y berdura, tambe lo haya e efecto y asina ta impacta negativamente tambe e nutricion y salud di hende. P’esey ta keda e pregunta: Kico mas nos por haci pa preserva e especie aki na Aruba?

Nos mester actua awor!

Mester reconoce cu tin un crisis pa cu e polinisadornan y preservacion di esakinan ta conecta directamente cu biodiversidad y e calidad di bida di hende. Practicanan asocia cu agricutltura intensivo, cambio di e uzo di e tereno, uzo di pesticida, uzo di quimiconan, temperatura halto y cayente asocia cu e cambio di clima, tur ta trece consecuencia pa e populacion di abehanan y e cantidad y calidad di cuminda cu ta wordo produci. Organisacionnan manera esun di FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) conhuntamente cu IPI (International Pollinators Initiative) a logra pone e tema aki como prioridad na e COP V na aña 2000 asina reconoce e importancia di e initiativa pa promove uzo sostenibel di polinisadonan den agricultura y ecosistemanan asocia cu polinisacion. Con nos por haci mas, como individuo, na Aruba? Planta mas mata local tambe esnan cu ta floria diferente temporada di aña

Cumpra honing produci localmente, mayoria biaha na un festival di mercado local Ta bon pa cumpra for di esnan cu ta practica agricultura na un forma sostenibel No haci uzo di pesticida of herbicida den bo cura Proteha abehanan salvahe tambe dus esunnan di mondi; no matanan

Sponsor un cas di abeha- check cu imkernan local Pone un fuente di awa pa e abehanan parti pafor den bo cura Acerca DNM pa e lista di imkernan of esnan cu ta bin busca casnan di abeha indesea na bo cas. Eleva conscientisacion rond di e tema di polinisacion di abehanan y comparti esaki den bo circulo di amistad y cu comunidad; “si tin menos abeha esaki ta afecta nos tur” Un recordatorio ta bay na companianan encarga cu pesticida pa en vez di deshaci di casnan di abeha, por haci un yamada pa resacata y realoca e casnan di abeha na un manera natural. Por yama un Imker, esaki ta un hende cu ta cuida abehanan. E persona aki ta tene su mes ocupa cu e produccion di honing di e abehanan. Tambe tin organisacionnan cu ta busca tereno pa aloca casnan di abeha temporalmente.

DNM ta felicita tur Imker y ta desea pa comunidad ta mas cauteloso cu casnan y swarmnan di abeha. Nos tin cu reconoce nan importancia pa asina nos tin mas cosecha cu ta brinda un dieta mas balansa y saludabel pa hende pero un biodiversidad mas halto tambe. Feliz di Internacional di Abeha.

