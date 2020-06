26 di Juni 2020 ta dia Internacional contra Uzo y Abuso di Droga. Na aña 1987 ‘Asamblea General di Nacionan Uni’ a scoge e fecha di 26 di Juni como e fecha oficial contra e Uzo y Abuso di Droga y Trafico Ilicito.

E aña aki Nacionnan Uni (United Nations) a scoge e lema : “Better Knowlegde For Better Care”. E lema aki ta enfatisa ariba e necesidad pa mehora e conocemento riba e problema mundial di droga. Mas mihor conocemento tin riba e tema aki mas miho e cooperacion internacional y trahamento hunto ta bira. Asina hunto por bringa e impacto riba Salud, Gobernacion y Seguridad,

Durante aña F.A.D.A ta traha riba e area di prevencion tratando e tema di Uzo y Abuso di Droga legal y illegal. F.A.D.A. ta ofrece diferente charla/workshop y programanan riba e topico di droga y adiccion na diferente scol rond di Aruba, companianan, gruponan social y mas. Nos ta cuminsa cu prevencion ya for di e edad di 4 aña. Tur presentacion ta riba nivel di e edad di e participantenan. Nos ta ofrece diferente herment/ tools pa nos muchanan por aplica ora nan encontra nan mes den cierto situacionnan relaciona cu e tema, nos ta siña nan pa para fuerte y siña bisa NO. Nos ta siña nan tocante consecuencianan cu e uzo di droga tin y mucho mas. Asina for di un edad jong nos por educa nos muchanan pa tuma bon decision den bida y siña nan kico ta bon y kico ta malo.

Pa mas informacion of pa afspraak por tuma contacto cu F.A.D.A. na number di telefon 583-2999 of whatsapp 564-4516 y nos e-mail info@fada.aw. Corda bishita nos website www.fada.aw

