Dia di Tera 2018 cu un enfoke ariba Polucion di Plastic

Dia 22 di April nos ta conmemora Dia di Tera unda cu e aña aki Fundacion Parke Nacional Arikok ta añadi su mes pa trece conscientisacion ariba e tema di Polucion di Plastic. Polucion di Plastic ta un di e problemanan mas crucial cu ta rondona nos medio ambiente. No solamente e ta afecta nos medio ambiente pero tambe nos salud. Den un manera of otro nos tur ta contribui na e problema y den mesun rosea nos tur por ta parti di e solucion tambe.

Plastic a wordo inventa na aña 1907 y a inicia un revolucion. Den un corto tempo, plastic a sa di converti su mes den un elemento basico den nos bida diario unda cu nos a mira e benificio nan di plastic sin por a premira e consecuencianan cu elo trese pa nos salud, ecosystemanan natural y nos clima. E problema mas grandi ora ta trata di plastic ta cu e ta un material cu no ta dirti of garna liher den naturalesa, y esaki ta dor di e material cu ta wordo usa den e producion di plastic (hydrocarbon molecules—derived from the refining of oil and natural gas) cual ta haci e proceso di deshaci di un producto di plastic mas dificil aun.

E bida marino ta especialmente vulnerable na e contaminacion di plastic ya cu e por causa daño na diferente manera. Hopi di nos organismo nan marino no ta reconose e diferencia entre plastic y cuminda. Bestianan cu lamentablemente come plastic ta yega na fayece paso cu e plastic no ta garna den nan stoma cual ta preveninan di come. Den otro situacionan bestianan ta keda pega den saco di plastic, liña di pisca y otro poluscon di plastic. Locual ta hopi impactante ta cu plastic nunca lo degrada por completo. Esaki lo kibra cada bes den pidanan mas chikito cual lo termina den e sanger di organismonan marino.

E contaminacion cu plastic ta trece cun’e no ta causando daño na e salud di nos planeta so. Despues di decadas produciendo mas cu un triyon di productonan di plastic cu un base di azeta, e consecuencianan negativo cu a descubri pa e salud humano ta sorprendente. Mayoria producto di plastic ta contene “Phthalates” (DEHP) y e kimico bisphenol-A (BPA), cual ta wordo reconoci como un producto peligroso pa e salud publico y e ser humano. Tur dos kimico tin e potencial pa afecta e hormoon humano y Sistema reproductivo.

Bishita nos pagina di Facebook, Arikok National Park, pa mas informacion ariba diferente actividad cu nos lo tin pa asina concientisa e comunidad. Pa mas informacion di polucion di plastic por bishita www.earthday.org of por manda nos un email na [email protected]

Comments

comments