“Dia di Oracion” den Cas di Cultura

Comision y Pastornan ta invita e pueblo di Aruba pa un dia di oracion cu lo tuma lugar riba 23 di september 2017 den Cas di Cultura. E ta un dia di reflexion y di serenidad. Na final di dia tin un Santo Sacrificio di Misa cu lo wordo celebra cu pastornan di Aruba.

Entrada ta gratis tanten cu tin cupo.

Ora Actividad:

09.30 a.m. Porta di sala ta habri

10.00 a.m. Adoracion di Santisimo Sacramento

11.00 a.m. Testimonio di ´E Señora di tur Pueblo´

11.15 a.m. Charla di pader Petrus Canisius

12.00 p.m. Pauze

01.30 p.m. Testimonio di ´E Señora di tur Pueblo’ (continuacion)

02.00 p.m. Charla di pader Petrus Canisius (continuacion)

03.00 p.m. Adoracion di Santisimo Sacramento

03.30 p.m. Pauze

04.00 p.m Santo Sacrificio di Misa (trece Misal di Pueblo)

05.30 p.m. Clausura

Bo(so) asistencia ta altamente aprecia,

Lo tin un booklet pa usa ora di Adoracion y Sant Sacrificio di Misa pa fl1.=