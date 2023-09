Dia di Limpieza Mundial ta un evento global cu ta tuma lugar tur aña riba e di tres diasabra di september. E iniciativa aki ta di e organisacion “Let’s do it, World.” E movimiento global aki a cuminsa na Estonia na 2008 ora cu 50,000 boluntario a limpia e pais den solamente cinco ora. Desde e tempo ey Dia di Limpieza mundial a haya popularidad. E ta un iniciativa global pa accion colectivo pa combati un di e problemanan ambiental mas presente di nos tempo: polucion di plastic. Na 2021, mas di 180 miyon di hende den 180 pais a participa den e evento Dia di Limpieza Mundial. E dia aki ta un oportunidad pa hende di tur parti di mundo bini hunto y haci limpi den nan bario, comunidad, pais of e bida marino. E aña aki, Aruba tambe a uni na e causa di limpieza. Diasabra pasa e campaña Baki den Bario; Aruba Limpi Limpi tawata activo den Santa Cruz. E accion di limpieza a tuma lugar na Centro deportivo Nadi Croes & Crismo Angela. Esnan cu a separa nan despercio cu anticipacion, tawata tin e oportunidad pa deshaci di esakinan na un manera responsabel pa medio di e campaña. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta encurasha comunidad henter pa haci uzo di e oportunidad di e campaña aki y asina aporta na un Aruba y mundo limpi. Den e relato aki, DNM ta duna un bista riba e significacion di Dia di Limpieza Mundial, su impacto global, y con un individuo y comunidadnan por involvi nan mes den e movimiento ambiental vital aki.

E meta di Dia di Limpieza di Mundo ta pa siña hende mas di e problema di polucion. Tuma por ehempel e problema di polucion di plastic y motiva hende pa tuma accion pa haci y mantene nan comunidad limpi. E evento tambe ta pa eleva e sentido di union comunitario y crea un futuro sostenibel. E tema pa e Dia di Limpieza di Mundo 2023 ta “Lanta contra polucion di plastic” y na Ingles, “Rise Up Against Plastic Pollution”. E tema ta refleha e consciencia creciente cu tin pa e necesidad pa combati polucion di plastic. Polucion di plastic ta un problema medio ambiental y e ta esun cu nos tur mester atende cune.

Polucion di plastic a bira un di e crisisnan ambiental mas grandi di siglo 21. E uzo y e manera incorecto di deshaci di productonan di plastic a alcansa consecuencia fatal pa nos planeta. For di causa polucion den gran escala di nos oceano y den canalnan di awa te hasta a perhudica bida salvahe y drenta den e cadena di cuminda humano. Polucion di plastic a impacta ecosistemanan y tambe salud di hende. E aspecto alarmante di polucion di plastic ta encera cu e ta persisti den e medio ambiente pa termino largo di centenares di aña cu casi ta imposibel pa e disparce of decomposita. Durante e proceso largo aki, plastic ta desmantela y bira microplastic cu ta penetra den ecosistema. Esaki ta trece menasa di termino largo pa e biodiversidad y bienestar humano.

Aki ta algun cos adicional cu bo por haci pa reduci polucion di plastic:

Trece semper cu bo, bo tasnan di compras reusabel.

Bisa NO na saconan di plastic y otro productonan di un solo uzo cu ta di plastic.

Separa bo desperdicio den categorianan unda ta proces’e y reuz’e den otro forma di produccion. Duna e producto un bida nobo.

Duna un aporte na companianan cu ta consciente di nan impacto medio ambiental y ta practica reducion di nan desperdicio den proceso di produccion.

Si bo ta interesa di participa na Dia di Limpieza Mundial, tin un par di cos cu bo por haci:

Organisa bo mes un evento di haci limpi. Uni un grupo di amigonan y famia y adopta un area y hunto haci esaki limpi di sushedad. No ta necesario pa corta ningun mata solamente e pikimento di sushi y deshaci di esakinan na e localidad asigna pa esaki.

Sea un boluntario na ocacion di un beach clean-up of area clenaup den bo mes bario. Tin hopi organisacion cu ta traha na bienestar di medio ambiente manera Turtugaruba, Scubblebubbles y mas.

Tuma e decision pa cambia bo patronchi di consumo y reduci bo mesun plastic footprint. Cu e terminologia aki ta referi na e impacto medio ambiental cu bo tin door di ta usando plastic. Con pa haci esaki? Nenga plastic di un solo uzo manera straw of saco di plastic. Por recicla y tambe practica trahando bo mesun gordura cu ta di e resto di berdura curu, fruta curu y foyo.

Participando na e accion di Dia Limpieza Mundial, bo ta yuda trece conscientisacion di e reto importante aki y haci un diferencia den bo comunidad. No ta importa con bo ta scoge pa participa, bo esfuerso ta locual ta haci e diferencia. Door di haci bo comunidad of bario limpi, bo ta yuda proteha e medio ambiente y crea un futuro mas sostenibel.

Por ultimo, DNM ta haci un yamada na e comunidad pa saca un potret of video di bo famia of grupo di amistad aportando na e causa di haci limpi y comparti’e riba e plataformanan social y tambe inclui e hashtagnan aki #dnmaruba #WorldCleanupDay #WorldCleanupDay2023 #LetsDoItWorld #WasteFreeWorld