Dia di Labor ta importante pa compronde e importancia economico/laboral di un trahado

E Dia di Obrero, 1 di mei, pa hopi aña no ta wordo celebra manera tabata antes y manera ta tuma luga anualmente na paisnan rond mundo, cu marcha. Di parti FTA, nan tabata haci e parti di conscientisacion. Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA ta amplia.

FTA tabata bay radio, television, corant pa conscientisa e trahadonan pa e dia aki, ya cu esaki no a yega sin mas. Tabata tempo di hopi lucha, mortonan a cay. Pero awo cu sindicatonan ta bin hunto, ta oportunidad pa cuminsa traha ariba esaki, pa di berdad bira un dia cu ta reconoce e trahado mas, Sr. Dirksz a bisa.

Mas aleu, lider di sindicato FTA a sigui bisa cu dia 1 di mei mester reflexiona. Sa kico sindicalismo ta nifica, kico ta e balor di e trahado. Y niun pais por draai sin un clase trahado, riba nivel. Es decir, salario husto, trabao decente y cumpli cu siguridad. Salario husto kiermen, no haya bou di loke bo mester (bestaansminimum). Y cu e respet mester tin pa e trahado y di e trahado pa e doño di trabao. Pero si un trahado kier busca representacion sindical, no strob’e. E mester ta un dia unda ta compronde mas e importancia cu e trahado tin den e mundo economico/laboral. Tabata palabranan di Sr. Hubert Dirksz, lider di sindicato FTA.

