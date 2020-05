Dia di labor mester wordo balora mas principalmente den e momentonan aki

Sr Hubert Dirksz di sindicato FTA a touch riba 1 Mei cu ta e dia cu nos ta recorda e lucha cu a keda hiba pa tur e añanan unda esnan prome cu nos sigur na Aruba y, mundialmente y e fecha mes ta un fecha cu na Merca y rond mundo e matansa y e esaki ta e fecha cu a keda poni pa conmemora y reflexiona cu e trahado tin un derecho pa husticia social y mester por tin su reconocimento. Tambe e trahado mester tin su balor, respet, y ban spera cu e trahado reconoce esaki y realisa e balor di esaki como trahado y ta forma parti di un sindicato. 1 di Mei pa hopi tempo no ta wordo usa manera mester ta y dedica e dia ey pa bo reflexiona y pa bo expresa bo dolornan y solucionnan pa e comunidad e pueblo trahado, pero ta wordo usa mas bien pa descanso y actividadnan di placer pero no ta nada malo, pero no lubida di reconoce cu casi tur hende ta trahado. Sr Dirksz a menciona si bo no traha automaticamente bo no por tin un beneficio di nada, material y otro servicio y nos ta kere cu e dia aki mester wordo balora mas den e momentonan aki pa motibo di un pandemia a haci cu mayoria di operacion a para y hendenan sin trabou. E balor di e trabou ta bira mas grandi no ta solamente pa produci loke mester den e caso di Aruba pa industria di servicio pa duna turista e servicio pa nos por haya e entrada aki, y e ta paralisa y e ta un dolor grandi pa e trahado.

