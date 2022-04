Ling & Sons Food Market, e supermercado mas grandi di Aruba tin 20% di descuento na departamento di carniceria. Esaki ta valido tur Diahuebs usando bo VIP Card I valido riba tur carni, porko, galinja y surtido di Ready to cook. Ling & Sons tin un section amplio di ready to cook cu ta cortenan den saus y condimentonan prepara caba cla pa cushina. Esaki ta hasi pa abo como cliente mas facil ainda. Pa registra pa VIP Card ta gratis. Por hasi esaki na customer service of online via: https://www.cognitoforms.com/JDBCreativeAgency/newuserregistration?fbclid=IwAR3OHp7BYTQe3e0dPyWHPfkhFhLPLVQDBr7EMYsbQ2NWRM1tFdFVZD7bd_A

Probecha I cumpra e carni di miho calidad na Aruba, cu 20% di descuento ariba tur Diahuebs usando bo VIP Card.

Kiko ta hasi e carni di Ling & Sons special?

Bo tawata sa cu e carni di Ling & Sons ta bin fresco tur siman den container refrigera y cu esaki ta bai direct pa showcase y prepack area na carniceria di Ling & Sons. E carni aki no ta bai freezer pa di e manera aki mantene e calidad y sabor di e carni cu Ling & Sons ta ricibi di Merca. Ademas di Carni mericano Ling & Sons tambe ta ofrece carni di brazil. E carniceria di Ling & Sons a wordo amplia I awo clientenan por haya mas variedad den carni fresco na e carniceria, sea ta prepack, fresco of pedido special. Ademas di e 20% di descuento tambe Ling & Sons tin su locura specials tur siman cu ta cuminsa tur Diabierna. Sin lubida 20% di descuento ariba tur fruta I berdura tur Diamars usando bo VIP Card. Pa mas informacion bishita shop.lingandsons.com of simplemente follow Ling & Sons riba facebook I instagram.

