Sistemanan di agricultura ta confrontando retonan sin presedente. Conflicto, e impactonan di tempo y eventonan di clima extremo, shocknan economico y desigualdad creciente ta poniendo presion creciente riba e tereno cu nos ta cultiva. E awa cu nos ta depende di dje y e biodiversidad cu ta sostene bida. E cadenanan di suministro ta keda fragil y e efectonan di interupcion ta wordo sinti den cas, mercado y terenonan rond mundo.
Man den Man atraves di frontera, sector y generacionnan
Den algun luga e severidad di inseguridad di cuminda ta abrumador. Un calculacion di 673 miyon hende ta bibando cu hamber. Na otro caminda nivelnan creciente di obesidad y desperdicio di cuminda generalisa ta mustra riba un sistema for di balansa caminda abundancia y ausencia ta co-exsisti, cual hopi biaha ta banda di otro.
Sistemanan di agroalimento tambe ta un fuente grandi di emicion di gasnan di efecto di invernadero. Tog nan ta ofrece potencial real pa reduci e emicionnan ey atraves di e manera cu cuminda ta wordo cultiva, cosecha y comparti. Pa cumpli cu e nesecidadnan di un poblacion mundial creciente ta rekeri trabou den team atraves di frontera, sector y generacionnan.
Tur hende tin un rol pa hunga
Invercion mas grandi y mas dirigi, ideanan nobo y coperacion mas profundo ta necesario. For di gobierno y organisacionnan internacional te na cunukero, investigado, negoshi consumidonan, incluyendo hobennan, tur hende tin un rol hopi importante pa hunga den forma e transformacion di sistemanan di agroalimentario.
Manera FAO ta cumpli 80 aña. E Organisacion ta para cla pa sigui traha hunto cu su miembro y partnernan. E enfoke ta cla pa haya solucionnan practico y duradero cu ta responde na e retonan di awendia y yuda logra un mundo sigur di cuminda pa tur hende pa awe y mayan.
Kico bo por haci
Consumidonan tambe ta carga parti di e solucion. Skohe dietanan saludabel, malgasta menos y yuda proteha e tera, awa y biodiversidad cu ta hasi cuminda posibel ta actonan chikito cu ta suma. Papia pa esnan cu ta enfrenta hamber, envolvi cu esnan cu ta tuma decision y keda atento na cambio. Esakinan ta algun di e maneranan pa forma parti.
Trata na produci bo mesun producto
Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa pa varios anja caba semper a trata na concientiza e ciudadano pa purba na produci bo mesun alimento. Kisas no directamente e mester den cria di bestianan alimenticio pero si bo mesun un fruta cu berdura. Trata na cultiva esaki na cas. Kisas bo tin limitacion na tereno pero tira un bista den cura di cas kico por ta na bo convinencia. Cualkier skina cu por tin den cura por cultiva y fruta of berdura dibo preferencia. Ken awendia no ta hasi uzo di berduranan diariamente pa prepara un bon plato. E por ta tomati, Prometon, Celder, Cocomber di salada. Nos ta sigur cu un di e berduranan aki ta awordo uza den bo cushina. Sin papia mes di matanan herbal cu tambe ta wordo uza practicamente diariamente. Manera un Yerbi hole, Ciboyin, Oregano y asina por sigui menciona. No solamente bo ta cultiva esakinan pabo propio uza, pero tambe bo por hiba un bida mas saludabel y asina evita productonan prosesa cu kisas tin impactonan directo riba bo salud.
Ban haci mas cu e poco cu nos tin
Limitacion di terenonan awedia ta un factor hopi grandi. Pesey ban purba hasi mas cu e tiki tereno of espacion co nos tin den cura. Trata na hasi un variedad di productonan diario cu ta wordo uza. Ban trata na inclui mas nos yiunan pa nan tambe por ta conciente di hiba un bida saludabel. Trata na envolvi mas esnan cu ta rond dibo y encurasha nan tambe pa nan ta conciente di e seguridad di cuminda y pa nan tambe hasi e cambio di produci algo pa nan mes y comparti cu famia. Trata na hasi intercambio di producto pa locual dado caso cu tin di mas, sea comparti of bende bo producto pa genera maske ta un tiki entreda y kisas te hasta cubri algun gasto chikito. Mira si ta diberdad bo ta desea di continua den e direccion ey.
Nos semper t’ey
Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa semper tey cu portanan habri pa cualkier pregunta y inkietud cubo por tin riba nos Sector Primario. Bo ta desea di cuminsa cu algo chikito of grandi nos tey pabo. Pa conseho, guia, of un di nos servicionan. Corda si cu tin rekesitonan aplicabel pa yega na remarke. Bo por comunica cu nos na tel: 585-8102 of tambe email nos na [email protected].
Feliz dia di Alimentacion na tur nos productornan local cu ta hasiendo un tremendo trabou pa nos Sector Primario.
“E accionnan cu nos tuma awe lo tin impacto directo riba nos futuro. Nos mester produci mas cu menos. Ban traha pa un futuro cu ta mas inclusivo y mas husto”