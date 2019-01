Dia di Aduana ta un dia pa reflexiona y sinti e balor di e trabao

Recientemente Departamento di Aduana a celebra Dia Internacional di Aduana, pa cual Sr. Roderick Wouters, Hefe di Aduana, sector Waf ta amplia mas ariba e dia aki.



Douane tur dia ta reflexiona ariba nan trabao, ariba nan cuerpo. Dia di Aduana ta un dia no solamente un fecha. E ta un dia cu tin cu sinti pe, tin cu sinti e balor di e trabao. E trabao ta genera placa pa caha di gobierno, e ta siguridad na fronteranan.



Dia di Douane ta wordo celebra en grande na Corsou, ya cu e ta un celebracion rotativo unda cu Aruba tabata anfitrion aña pasa y e aña aki el a bay Corsou, unda cu un delegacion di Aruba tambe ta presente.



IMPORTANCIA DI TRABAO DI ADUANA

E trabao di Douane tin e parti fiscal y e parti no fiscal. Den e parti fiscal, tin e parti unda cu ta genera entrada pa caha di gobierno. E parti no fiscal ta e parti caminda ta controla nos fronteranan, controla tur loke ta drenta y sali di Aruba. Douane no ta traha solamente na Aruba so, nan ta traha cu tur loke ta instancianan, coleganan di Cuerpo Policial, cu APA. Tur esaki pa siguridad di nos fronteranan.







