Dia 8 di october ultimo dia pa registra pa mision comercial pa Colombia

Manera ya a wordo informa na november proximo Minister Xiomara Ruiz-Maduro lo bay un mision comercial na Colombia pa asina sera alianzanan estrecho cu e Gabinete di Ivan Duque, cu recien a tuma mando, pa asina por sigui apoya e lazonan comercial entre paisnan Aruba y Colombia. Durante su biahe di trabao na Colombia Minister Ruiz-Maduro lo bay reuni cu autoridadnan di Colombia y lo trata pa duna inicio na desaroyo y capacitacion di conocimento agricola stimulando mas produccion local y sondea e posibilidadnan pa desaroya turismo medico.

Tin varios otro temanan riba e agenda di e mandatario e.o. cooperacion pa desaroya e industria creativo y programa di cooperacion pa fortalece nos capacidad empresarial y innovativo.

Ademas Minister lo promove Aruba su “Promising Sectors” pa asina atrae inversionnan cu por apoya e desaroyo economico na Aruba. Minister Ruiz-Maduro lo participa por ultimo den diferente reunionnan hunto cu Promer Minister Rutte di Hulanda y Minister di Desaroyo Economico di Corsow, Steven Martina. Manera ya anuncia cu e programa aki ta un iniciativa di Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

For di dia 25 pa 29 November proximo, e mision comercial pa Colombia lo tuma luga, caminda lo bay enfoca pa companianan di Reino Hulandes haci negoshi cu companianan di Colombia.

Participantenan lo haya mas oportunidad pa reuni cu companianan na Colombia cu lo por haci negoshi den e temanan di 1) Agribusiness & Horticulture, 2) Life Sciences & Health, 3) Water en Logistics. Mester trece dilanti cu participantenan mes lo ta responsable pa nan mesunan gastonan di biahe y estadia. Ademas RVO ta pidi un contribucion di 950 euro pa organisacion maximalmente 2 participante. Pa mas cu 2 participante lo pidi un contribucion extra di 475 euro pa cada participante adicional. Esaki ta pa cubri e gastonan di matchmaking y otro actividadnan den e programa pa un maximo di dos participante. Pa brinda mas oportunidad na companianan local pa por forma parti di e Mision Comercial aki a extende e deadline pa registra pa dia 8 di oktober proximo 2018.

Registracion lo mester sosode digital via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Di parti Gobierno di Aruba lo share e link digital via di su canalnan di social media. Por yama tambe Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na 521-2400 pa mas informacion, sea na Idea of Exprodesk of na email [email protected] of [email protected] . Minister Ruiz-Maduro kier enfatiza pa tene na cuenta cu e Deadline pa registra pa e Mision Comercial pa Colombia ta 8 di oktober proximo. Haci uso di e oportunidad y tempo extendi y registra mas pronto cu ta posibel.

