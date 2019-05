Dia 8 di mei ta Dia Mundial di Cruz Cora

Diaranzon, 8 di mei ta un fecha hopi imporante pa henter e comunidad mundial di boluntario di Federacion Internacional di Cruz Cora. Fecha cu ta wordo conmemora for di aña1948, 8 di mei, fecha natal di su fundador Sr. Henry Dunant.

E idea di Cruz Cora a nace na 1859, ora cu Henry Dunant, un hoben Suisso a topa cu un escena cu a impacte masha hopi, resultado di un bataya entre Austria imperial y aliansa Franco-Sardinia na Solferino, Italia. Un escena sangriento cu mas cu 40.000 morto riba tereno di bataya. Y hopi herido sin atencion medico. Dunant a organiza grupo cu hendenan local y asina por a duna asistencia nan tur e heridonan aki y yuda nan.

Asina Cruz Cora a nace na 1863 ora cu 5 homber, incluyendo Dunant, a lanta International Committee for Relief to the Wounded na Geneve y esaki despues a bira International Committee of the Red Cross. Su emblema tabata e contrario di e bandera di Suissa, cruz cora riba blanco.

