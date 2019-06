Dia 6 di juni 2019 parlamento di coalicion a tuma e curashi pa salvaguardia y protega nos Status Aparte

Dia 6 di juni 2019 e ley di LAFT a ser trata den Parlamento. Un ley hopi importante cu na 2015 a ser pasa unda ta duna e organo conoci como CAFT e autoridad di controla nos finanzas y cu si na final di dia esaki no ta na ordo, Hulanda lo por actua y duna Aruba instruccion pa por cumpli cu e normanan stipula den e ley. Hopi den pueblo a pensa cu e yegada di e organo di Caft aki, maske cu e ley di LAFT tabata completamente inconstitucional, toch a crea e perspectiva cu lo controla Mike Eman y AVP di sigui malogra finansas publico di e pais aki, unda cu na 2014 nos a haya un KB a base di articulo 43 lid 2 di Statuto di Reino, pa mal gobernacion (mal maneho financiero).

Control di CAFT no a duna fruto

E organo CAFT a ser institui dia 25 augustus 2015 y tabatin e tarea di controla finanzas di nos pais unda cu pa 2018 Aruba lo mester a conoce un surplus y asina nos por ta riba e caminda pa un finansas publico duradero y sostenibel. Pero lamentablemente nos ta na 2019 y ainda nos no por logra e normanan stipula den e ley di LAft di 2015. Motibo ta cu na 2017 ora a haci cambio di gobierno a bin topa un Aruba cu un deficit di 131 miyon florin pa aña 2017, enbes di un deficit di 25 miyon. Pa aña 2018 AVP y Mike Eman no a laga presupuesto 2018 traha atras y na final e gobierno nobo mester a primi aki aya pa por a reduci e 275 miyon di deficit, unda cu esaki mester tabatin un surplus di 25 miyon, pueblo na final a conoce un deficit di 137 miyon. Pues pueblo tin di realisa cu e control di CAFT no a duna su fruto y bo wak e trend di CFT den e otro paisnan di Reino tampoco ta dunando su frutonan, pero si ta percura pa yena e pueblo cu medida y unda cu no por inverti den proyectonan y ainda na final nos por yega na un finanzas duradero y sostenibel. Y cada bes ta haya instruccionnan pa por sigui corta y pone mas y mas medida riba pueblo mientras nan economia ta empeorando sin mira resultado di e supervision. Y ta p’esey nos di parlamento a dicidi di cambia e rumbo di pais aki.

Cambio di e ley di LAFT

Dia 6 di juni 2019 parlamento di coalicion a tuma e curashi pa salvaguardia y protega nos Status Aparte, unda cu nos a cambia e ley di LAFT pa salvaguardia nos autonomia financiero unda cu nos a mantene CAft den su formato, pero cu awo CAFT tin di raporta directamente na Parlamento di Aruba y esaki tin e deber di actua contra su mesun gobierno pa percura cu Gobierno cumpli cu e normanan stipula door di nan mes, y asina por logra stabilisa nos finansas publico a corto tempo. Den e formato nobo aki parlamento tin un tarea extra y sigur pa tambe duna realse na e funcion como organo di mas halto di pais Aruba, unda cu gobierno tin di duna cuenta na parlamento. Y sigur cu e cambio unda cu CAFt lo ta e organo cu lo investiga y duna su recomendacion na Parlamento y cu esaki lo tin di percura pa su mesun gobierno actua na un manera responsabel cu placa di pueblo.

AVP a vota contra e ley y amienda

No por a spera otro, pasobra ta AVP mes a hiba durante nan gobernacion di Gabinete Mike Eman 1 y 2 un maneho financiero unda cu pais Aruba su debe a ser redobla y unda cu un debe na GDP cu na 2009 tabata 43% na 2018 esaki tabata 90%. Y sigur cu esaki nan a crea e posibilidad cu Hulanda por a pone man riba finansas di pueblo di Aruba pa nan iresponsabilidad. Y manera mi ta bisa nan no por bay cu esaki pasobra un bes un traidor, semper un traidor y esaki ta e caracteristica di partido AVP, unda cu cualke oportunidad cu nan haya pa purba cambia y caba historia di Aruba nan lo keda purba esaki y ta keda na pueblo si cada bes ta brinda nan e oportunidad di por masacra nos finanzas y keda insisti pa pone nos bek directamente bao di Hulanda y trata na cambia historia di nos pais.

