Dia 5 di October DVG lo bay tene su Open Dag

Directie Volksgezondheid (DVG) lo tene nan Open Dag pa comunidad di Aruba dia 5 di october proximo. E Open Dag lo ta di 1:00pm te cu 6:00pm y tur hende ta invita pa asisti. E aña aki DVG ta celebrando existencia di 100 aña di salud publico na Aruba, pa cual motibo nan kier informa comunidad kico tur Departamento di Salud ta haci.

Beleidsmedewerker di DVG, drs. Uginia Poulina-Thomson, a splica cu DVG ta consisti di diferente seccion cu ta duna diferente servicio na comunidad. Na JGZ por ehempel, tin enfermeronan cu ta encarga cu vacunacion escolar. Dienst Besmettelijke Ziekten ta entrega cu e famoso carchi berde pa por traha den cushina pero tambe ta duna vacunacion na biaheronan. Dienst Waren Keuring en Hygiene ta controla higiena na tur localidad di benta di cuminda, pero tambe ta atende cu keho di publico. DVG tin asina tanto seccion cu ta duna diferente servicio na publico, cu publico no ta mucho conoci cu nan.

Tin e seccion di “Ouderenzorg”, cu a cuminsa na 2015 pero cu no ta mucho conoci. Tur cu yega na e Open Dag lo por ricibi informacion over di casnan di cuido pa nos grandinan y e servicio cu e seccion aki ta ofrece.

Flyernan di invitacion a wordo manda na diferente scolnan, pasobra ta importante pa studiantenan tambe sa kico ta e servicionan di DVG por brinda na nan. Un invitacion ta bay un bes mas na comunidad henter pa no perde e oportunidad aki pa cera conoci mas di cerca cu DVG su servicionan. DVG ta situa na Caya Ing. R. Lacle 4 na Oranjestad y pa cualkier pregunta por yama 522-4200.