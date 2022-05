Departamento di Impuesto ta participa cu diahuebs, dia 5 di mei 2022, e edificio principal na Camacuri lo ta cera pa publico en conexion cu mantencion necesario na e edificio.

Servicionan dia 5 di mei 2022

Pa servicio di caha y/of registracion di vehiculo, e contribuyentenan por acudi na MFA Savaneta, Santa Cruz of Paradera, of na Oficina di Post na San Nicolas.

Pa busca plachi di number, por acudi na e edificio anexo na Camacuri (mester haci un cita prome).

Pa servicio na e balie di recepcion, e contribuyentenan por acudi na MFA Santa Cruz.

E servicio via telefon ta operacional durante e orario di custumber esta: 7:45 – 11:30 y 1:15 – 3:30.

Diabierna, dia 6 di mei 2022, servicio lo continua segun e orario di custumber na oficina principal na Camacuri. Departamento di Impuesto ta pidi su contribuyentenan pa tuma bon nota di e anuncio importante aki pa asina evita cualkier inconveniencia.

Comments

comments