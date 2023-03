Dia 4 di Maart ta dia mundial di Obesidad. Na Aruba mas di 75 % di e poblacion di 20 aña of mas tin sobrepeso of obesidad, cu’n 43% di sobrepeso y un 36% di obesidad ( Investigacion di Salud, GOA, 2017, DVG). Esey kiermen cu mas of menos 1 den cada 3 di nos poblacion adulto di 20 aña of mas, ta sufri di obesidad. Lastimamente majoria di nos no ta consiente di nos peso real y su consecuencia pa cu nos salud. Tin sobrepeso of obesidad ta un factor di riesgo grave pa desaroya malesanan cardiovascular y diabetes tipo 2 y ta un contribuyente grandi pa morto prematuro.

E indice di masa corporal real (BMI) promedio di e poblacion entre 25 y 64 aña ta 30.1 kg/m2, indicando cu e persona promedio na Aruba ta obeso. E investigacion di Salud na 2017 haci door di DVG a indica cu ora compara e BMI cu e percepcion di e persona su propio peso, ta keda bon kla cu hopi hende tin un percepcion robes y en realidad tin mas peso cu e ta pensa. Pa esnan cu ta pensa cu nan ta flaco di mas en realidad 60% tin peso normal, y pa esnan cu ta pensa cu nan tin peso normal en realidad 73% tin sobrepeso. Esnan cu ta obeso, un den cada 3 ta pensa cu nan tin sobrepeso y no ta realisa cu en berdad nan ta obeso. E percepcion robes aki por ta hopi negativo pa e salud.

Pesey cu e campana SABONUMBER nos di DVG, IBiSA y POHers kier consientisa nos poblacion y encurasha tur hende pa midi en realidad nan peso. Bo tin obesidad na momento cu bo tin un acumulacion exceso di vet cu ta forma un peliger pa salud. Un di e metodo pa determina obesidad ta e midi di cintura. Si bo ta hende homber y bo midi di cintura ta 102 cm (40 inch) of mas of hende muher cu un midi di cintura 88 cm (35 inch) of mas, bo tin vet di mas rond di bo cintura. Por fabor acudi na DVG Aruba su plataforma di media social Facebook of Instagram pa nos video cu ta demonstra con pa midi e cintura. Obesidad y vet dimas rond di cintura ta hisa bo riesgo pa haya malesanan cronico manera diabetes (malesa di sucu), presion halto, problema di lomba y rudia, malesa di curason y ader y cierto tipo di cancer.

Obesidad ta un resultado di diferente factor paden y pafo di nos control. Factornan biológico y genético ta pone algun di nos na mas riesgo. E ambiente físico y social tambe por impacta e abilidad di un persona pa por hiba un bida saludabel y kisas expone e persona na cuminda insaludabel. Den nos próximo articulo lo elabora mas riba e parti aki.

Pa mas información acudi na bo dokter di cas, POHers, DVG, of IBiSA of bishita e website: www.worldobesityday.org