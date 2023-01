Departamento di Impuesto ta participa cu e fecha final pa entrega e lista colectivo di salario (verzamelloonstaat of VZL) y e lista colectivo di pago na tercera persona (verzamelstaat opgaaf derden of VOD) di aña 2022 ta 31 di maart 2023. Esaki ta di acuerdo cu e cambio recientemente den ley di e “Plan di Impuesto 2023” cu a keda aproba na december ultimo. Pues di awor padilanti, tur aña dia 31 di maart ta e fecha final pa entrega e documentonan menciona.

Tur doño di trabou of comerciante mester entrega e listanan menciona den forma digital via e portal ‘BO impuesto’ di Departamento di Impuesto. Si un doño di trabou of comerciante no ta registra den e portal menciona, lo mester haci esaki mas lihe posibel. Pa registra como usuario di e portal mester haci un cita via: https://www.impuesto.aw/afspraak_maken_met_DIMP