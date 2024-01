Diabierna mainta a tuma luga un conferencia di Prensa na Departamento di Asuntonan Economico, caminda cu a suministra un informacion hopi importante y valioso pa comunidad di Aruba, en particular esunnan cu ta gusta riba e tema di trading y stock market.



Sharon Meijer-van der Linden, kende ta representante di DEACI, su unidad Exprodesk, hunto cu Fullstack Vision Foundation, a cuminsa na invita tur entrepreneur local pa bin na un tayer cu ta hopi interesante. Esaki lo tuma luga dia 31 di januari awo, esta aki dos siman.

E lo tuma luga na The Hub na San Nicolas. E tayer aki ta completamente gratis. P’esey ta bisa pa un y tur pa no perde e oportunidad aki pa bin atende y siña loke ta trading den Forex, criptomoneda y market makers.



Segun Meijer, si kier siña mas loke ta trading ora tin riba mercado di finansa, ta papia di stock market., Forex, criptomoneda, kico mas e ta encera y con pa trade, no perde e workshop aki cu lo ta sumamente interesante y un oportunidad unico.

E workshop aki lo wordo duna pa FX Elite Trading Academy Aruba. Durante e conferencia di prensa, e tres expertonan di e academia aki tabata John Alexis Geerman, Terrence Polak y

Festus Richard Bargues.

E tayer aki ta andando desde september ultimo na San Nicolas. Tambe ta duna e tayer aki mensualmente y ta trata diferente topico pa ekipa e entrepeneurnan. No solamente di tur tecnologia nobo, manera inteligencia artificial, pero tambe di criptomoneda, blockchain, di e economia virtual cu en realidad mester cuminsa prepara p’e y tur loke ta biniendo aworaki cu por yuda nos negoshinan p’asina ta mas productivo y uza e tecnologianan aki cu tin ora hopi no sa di dje, cual ta e-tools, cual ta completamente gratis y por facilita den doing-business diario di nos negoshinan local.



FX Elite Trading AcademyJohn Alexis Geerman ta e fundado di FX Elite Trading Academy y e ta conta cu e idea a cuminsa cu hunto cu su coleganan a realisa, cu na Aruba tin hopi hende ta traders y investors, cu por ta no tin e informacion corecto con pa invest.

Hopi di nan a wordo engaña (scammed) y a papia cu nan. A bin realisa cu kier djis traha un comunidad unda cu ta trece nan tur hunto y guia nan corectamente con pa invest, con pa trade, probablemente ta financieramente liber. E ta sigui conta cu ta p’esey a cuminsa cu e academia aki pa guia y pa trece e hendenan aki den un comunidad.

Aworaki tin 111 hende na Aruba, caminda cu 12 di nan ya caba ta ganando placa di trading so. Nan a kita di nan trabao. Pafo di Aruba nan tin 250, caminda di 2 di nan ta ganando cen y a kita di nan trabao.

E academia ta full transparente di esaki y tin prueba di e echonan aki. Ken cu ta cu atende e tayer dia 31 di januari, nan lo bay mustra e pruebanan pa kibra cualkier skepticismo.

Entre e hendenan aki tambe tin cu a haya golpi duro, kende otro Geerman mes. El a cuminsa na 2014 te cu awo. El a kita di trabao. Durante pandemia realmente esaki a rementa, unda e idea aki a bira mas fuerte, ora cu a realisa cu hopi hende tabata busca manera nobo pa gana cen. A manda hopi hende cas durante pandemia. Geerman a realisa cu hopi hende ta buscando manera con pa sali y gana nan cen.

Terrence ta un di e promenan cu a bin acerca Geerman. Despues di esaki, esta durante pandemia, te cu awo, a haya asina tanto miembro den poco tempo. Ta mustra cu e idea ta hopi fuerte.

E comunidad aki na Aruba y tambe pafo di Aruba ta uno fuerte. Geerman a yega di mustra desde su aventura, cuminsando na 2014 te cu awo, a perde masha hopi cen tambe, pero el a educa su mes hopi y a tuma hopi curso, tambe a duna hopi disciplina. E por tin un realidad cruel, pero na final ta un disciplina y sigui un strategia. P’esey e academia t’ey pa guia y no pa laga e comunidad perde.

Tur esaki tin di haber cu control emocional y psicologico. Basicamente e strategia of trading of inverti den cripto, ta algo cu ta hopi facil pa compronde, djis ora tin e manera e expectativa irealistico y kier e mucho lithe, e no lo traha. Si no tin control emocional, si no ta maneha e psicologia bon y cudishi, ta loke por kibra e trader. Nan kier mira cen grandi den tiki tempo y no ta bay asina.

Mester pensa a largo plaso. Ta trata aki di compounding y laga e cuenta subi te ora e bira algo consistente pa e placa drenta consistentemente. Basicamente “abo” ta bo mesun hende, bo mesun banco y mester pensa a largo plaso.

E minimo cu por inverti den trading cerca nan, ta $500. Sweetspot pa nan ta $1000, si por inverti esaki. Aki por mira e crecemento mas lihe. Si bay cuminsa cu $100 of menos cu $500, no spera pa mira placa grandi den un luna. E ta algo cu mester build-up. Hopi biaha ora cu yega $500 ta yega e mil mas lihe y despues di e mil ta mira cu e ta sigui subi masha lihe mes.

Geerman mes, ora cu el a cuminsa cu Forex, el a cuminsa cu $50 y a tard’e mas of menos 3 luna pa e por a yega e $3000. Ora cu el a yega e $3000 el a logra yega $80 mil den tres luna mas.

Un biaha mas e ta pa sigui e strategia, disciplina y keda den control y e emocionnan. Di e manera cu Geerman ta wak e, ta a base di emocion. Pa por inverti mester deposita e placa cerca e brokernan. E academia tin broker ta recomenda cu ta regula pafo di Aruba. Basicamente ora cu guia, cu si kier inverti den un broker y sa cu e broker aki no ta regula, e no ta siguiendo su leynan, su instruccionnan, e academia lo conseha pa saca e placa, pasobra por ta posibel cu den futuro e lo por end up den un scam, cu a yega di pasa hopi recientemente cu algun broker caminda hopi hende a perde cen pafo di Aruba, tambe na Aruba mes.

E academia ta guia kico pa haci y ken pa sigui. Ta keda na e persona si e ta confia. E academia ta basta informa den tur esaki, Geerman ta splica.

Terrance Polak tambe ta un di e expertonan di FX Elite Trading Academy Aruba y e ta un di e business parternan hunto cu Geerman y Bargues. E ta conta cu tin hopi sector y manera pa maneha e placa, con ta bay door di dje y cu ta dispone pa siña hende tambe, con pa haci y pa tene cuenta cu ne, mientras cu nan ta trade. Cu tur e añanan di experiencia cu e ta trade y un aña completamente financieramente independiente, e ta trahando su cen cu ne, bibando cu ne y no tin un trabao di 9 pa 5 mas. Asina mes ta hopi bon maneha te dia di awe.

Cu e plan cu kier bin dilanti cu ne ta pa tin un grupo cu por hasta yuda y guia hende den un direccion corecto pa por mustra cu esaki no ta djis solamente un gamble, pero e ta rekeri un tipo di manera con pa maneha e riesgonan.

Aki ta mustra hende con pa mitiga riesgo y kico por haci durante trading pa cierto suma di inversion por wordo salba y pa no laga e cuentanan bay te na fondo, esta perde full account. Ta traha na un manera cu tin un risk management su tras. Ta guia tambe con e risk management ta traha y funciona. Nan tin nan money management tambe cu ta envolvi den dje y ta estricto.

Y tambe nan ta hopi serio den nan topiconan y di nan cosnan. Cualkier pregunta cu tin y sa unda por inverti y cu cua broker, e academia tin tur esaki disponibel.

Durante e tayer aki lo sa kico tur e progreso ta. E no ta bay pa inverti y kere cu lo haya un cantidad mayor pa dia. Ta irealistico. E mercado ta duna loke e mercado ta duna p’e dia ey.

Pollack a splica cu pa trading tin su orario. Manera e New York Session ta habri mainta trempan, banda di 10’or y mey. Tin hende cu ta trade marduga manera London Session. Ta orario cu ta haya mayoria di e tradernan.

Pollack a splica tambe cu ta trade a base di e diferencianan entre dos moneda. Ta yama Currency Peers. Cada fluctuacion di movecion di dollar, ta demostra sea den un compra of benta. Asina e ganashi ta wordo crea.

Festes Bargues tambe ta un di e fundadoan di e academia. El a comenta cu nan ta un compania nobo di trading cu ta encera Forex, Cripto, con pa mira e mercado, ki ora pa cumpra y bende. Kier a invita un y tur pa t’ey dia 31 di januari na The Hub. Ey lo duna tur informacion necesario pa siña tocante Forex, trading, con pa mira e mercado, riba Cripto, con pa evita scammers.

Na Aruba tin hende cu tambe ta scam otro. E Academia t’ey pa siña hende con pa evita tur esaki.

Pa mas informacion por yama 5641567 of 7473156. E evento mes lo tuma luga, manera nos a menciona na The Hub, y ta keda na final di caya grandi. Por staciona banda di BSL Laundry y por drenta via e porta patras di The Hub na San Nicolas. E workshop ta completamente gratis. E cuponan ta limita. Pa registra por bay riba e pagina di Directie Economische Zaken of e Pagina di Facebook di Exprodesk of tambe via prensa riba e link pa por registra.