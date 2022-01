Departamento di Impuesto ta participa cu e fecha final pa entrega e lista colectivo di salario (verzamelloonstaat of VZL) y e lista colectivo di pago na tercera persona (verzamelstaat opgaaf derden of VOD) di aña 2021 ta 31 di januari 2022.

E doño di trabao of comerciante mester entrega e listanan menciona den forma digital via e portal ‘BO impuesto’ di Departamento di Impuesto. Si un doño di trabao of comerciante no ta registra den e portal menciona, lo mester haci esaki mas lihe posibel. Por haci un cita via www.impuesto.aw.

E doño di trabao of comerciante por yena e datonan rekeri na man den e portal of por scoge pa upload e file XML cu ta wordo produci door di un programa di payroll. Alabes tin e opcion pa uza e MS Excel filenan di Departamento di Impuesto cu yama “e-Verzamelloonstaat” y “e-Verzamelstaat Opgaaf Derden”. Por baha e filenan aki for di e website di Departamento di Impuesto www.impuesto.aw.

Ta bon pa tene na cuenta cu no ta posibel mas pa entrega un USB-stick manera tawata e custumer den pasado.

Departamento di Impuesto ta conseha tur contribuyente pa tene cuenta cu e fecha final di 31 di januari 2022. Keda sin entrega e ‘Verzamelloonstaat’ of e ‘Verzamelstaat opgaaf derden’ di aña 2021 lo por nifica cu e contribuyente lo por ricibi un cobransa adicional (naheffingsaanslag) inclui boet di Afl. 10.000.

Si acaso tin pregunta, por manda un e-mail na [email protected]

Pa mas informacion tocante verzamelloonstaat y/of verzamelstaat opgaaf derden por consulta e website

www.impuesto.aw via e siguiente linknan:

https://www.impuesto.aw/verzamelloonstaat-vzl/ https://www.impuesto.aw/verzamelstaat-opgaaf-derden-vod

