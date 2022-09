Departamento di Impuesto ta recorda tur comerciante chikito cu ta desea di bin na remarca pa e ‘Areglo pa comerciante chikito’ (kleineondernemersregeling of KOR), cu e ultimo dia pa entrega e peticion ta 3 di october 2022.

E beneficionan di KOR

E beneficionan di KOR pa e contribuyente-comerciante ta:

– E no tin mester di entrega e declaracion di BBO/BAVP/BAZV tur luna.

– E no tin mester di paga BBO/BAVP/BAZV tur luna.

– E por reserva e extra cen pa otro necesidadnan di e empresa.

– E tin menos trabou administrativo.

Ken por bin na remarca pa KOR?

Pa un comerciante chikito por bin na remarca pa KOR, e mester cumpli cu e siguiente condicionnan: – E comerciante ta un persona priva y ta biba na Aruba.

– E comerciante tin un empresa propio (eenmanszaak).

– E volumen di benta di e empresa ta Afl. 84.000 of menos pa aña.

Si e comerciante tin mas empresa propio, e ora lo calcula e volumen di benta total di tur empresa hunto.

No ta posibel pa bin na remarca pa KOR, si e actividad di e empresa ta encera explotacion di un of mas propiedad inmobil pa uzo no-residencial. Por ehempel: si e empresario ta huur un propiedad cu ta wordo uza como oficina, e no por haya KOR.

Haci peticion online

Pa haci e peticion di KOR, mester bishita e website www.impuesto.aw. Scoge Digitale formulieren -> kleineondernemersregeling y sigui e instruccionnan. Ta importante pa upload e siguiente documentonan: – Un scan of potret cla di paspoort, rijbewijs of cedula.

– Copia di e cuenta anual di e empresa di aña 2021.

– Compro.bante di registro na Camara di Comercio.

Departamento di Impuesto lo evalua e peticion di KOR. Solamente e comerciantenan cu ta cumpli cu e condicionnan por haya KOR. Despues di evaluacion, Departamento di Impuesto lo informa e comerciante di e decision via e-mail. Lo manda e e-mail na e e-mailadres cu e comerciante a duna ora cu a haci e peticion di KOR online.

E comerciantenan cu tin KOR pa aña 2022

E comerciantenan cu ya ta beneficia di KOR den aña 2022, no tin mester di haci un peticion pa aña 2023, pero si mester entrega e declaracion anual na december/januari venidero. E ultimo dia pa haci declaracion (online) ta 16 di januari 2023. Di e forma aki Inspector di impuesto por evalua si e volumen di benta di aña 

2022 a surpasa e suma di Afl. 84.000 y determina si e comerciante por bin na remarca pa KOR den aña 2023. Si no entrega e declaracion anual, automaticamente e comerciante lo perde su status di KOR pa aña 2023 y mester cuminsa haci declaracion y pago di BBO/BAZV/BAVP den aña 2023.

E comerciantenan cu a perde nan status di KOR pa aña 2022 y ta cumpli cu e condicionnan, por haci peticion pa KOR 2023.

‘Areglo pa comerciante chikito’ ta un facilidad fiscal cu ta beneficia tur comerciante chikito cu ta cumpli cu e condicionnan. Departamento di Impuesto ta recomenda e comerciantenan pa haci uzo di e oportunidad cu ley ta brinda y asina no tin mester di paga BBO/BAZV/BAVP durante aña 2023.