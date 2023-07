Aruba a conoce e aña aki un grupo grandi di 10 persona cu a ricibi un condecoracion Real pa motibo cu nan a destaca riba diferente tereno y/of a dedica nan mes na nos comunidad. Comision Condecoracion Real Aruba ta informa pueblo di Aruba cu ultimo dia pa entrega proposicionnan haci pa personanan ricibi un condecoracion Real otro aña, na ocasion di celebracion di aña di Rey na april 2024 ta dia 28 di juli proximo na bali di bestuurskantoor

Pa un persona por wordo considera pa haya un condecoracion Real mester tene cuenta cu e accento ta cai riba prestacionnan particular pa y den comunidad. Tin dos categoria:

– Trabou boluntario, pues trabounan pa cual e persona no a/ta ricibi salario

y pa un periodo di 15 aña of mas cu por lo menos 5 aña activo;

– Prestacionnan particular cu un persona a haci contra pago, pues den su trabou.

E prestacionnan aki mester ta di un caliber y nivel di e halto ey cu nan ta

surpasa locual normalmente ta wordo spera di su trabou y mester tin un balor

excepcional pa desaroyo di Aruba.

Tur persona of instancia cu conoce un persona cu na su opinion ta merecedor di un condecoracion Real por entrega un proposicion. Pa haci e proposicion aki mester haci uzo di dos formulario special.

E formularionan aki ta obtenibel entrante dialuna 8 di mei 2023 na balie abou na entrada na Bestuurskantoor na Playa, na Bestuurskantoor na San Nicolaas, na tur MFA’s of cerca e miembronan di Comision Condecoracion Real Aruba. Tambe por download e formularionan for di e website di gobierno: www.gobierno.aw, www.overheid.aw, www.government.aw

E formularionan di proposicion mester wordo yena completo y detayadamente y mester wordo firma door di e persona(nan) of e instancia cu ta haci e proposicion (“voorsteller”).

E motivacion di e peticion ta di crucial importancia.

Pa evalua e meritonan di un persona cu ta wordo proponi pa un condecoracion Real ta di sumo importancia pa duna tur informacion pidi riba e formularionan y pa menciona tur dato y informacion cu por duna realse na e trabou(nan)/actividad(nan) desplega door di e persona en cuestion.

Comision Condecoracion Real Aruba ta enfatisa cu otorgamento di un condecoracion Real mester keda un sorpresa pa e persona concerni. Pa e motibo ey ta di suma importancia pa NO informa e persona concerni cu ta bay haci un peticion pe, ni envolvi’e den e proceso di prepara un proposicion. Mester haci

e trabao preparatorio den tur secrecia. Esaki lo evita un desapunto den caso cu e condecoracion no ta wordo otorga.

E entrega di un proposicion pa un condecoracion Real mester wordo haci na balie di Bestuurskantoor Oranjestad den un envelop cera dirigi na Bureau Minister van Algemene Zaken, na atencion di Decoratiecommissie Aruba, Bestuurskantoor, L.G. Smith Blvd. 76, Oranjestad, Aruba.

Proposicionnan pa condecoracionnan Real ta wordo trata na Hulanda dor di e organo cu ta carga

e nomber di “Nederlandse Kapittel voor de Civiele Orden”. Nan ta duna e conseho definitivo pa

cu e condecoracionnan Real y nan ta hopi estricto. Por ehempel, den caso cu un persona tin tremendo logronan pa comunidad, pero e tin por ehempel boetnan grave, un persona asina lamentabelmente

no ta bin na remarca pa un condecoracion Real durante cierto periodo. Por ehempel pa un boet durante

un aña y dependiendo di e cantidad di boet durante mas aña.

Semper un peticion mester wordo manda hopi luna adelanta pa por keda cla cu tur tramite na Aruba

y na Hulanda pa asina e personanan por ricibi nan condecoracion na luna di april di e siguiente aña.

E aña aki e ultimo dia pa entrega un proposicion pa un condecoracion Real pa aña 2024

ta diabierna 28 di juli 2023.

Por fabor tuma nota cu proposicionnan incompleto y proposicionnan cu a drenta despues

di diabierna 28 di juli 2023 lamentablemente no por wordo trata.

Aruba tin hopi persona cu ta contribui na nos comunidad mediante trabou boluntario y personanan

cu ta destaca realmente den nan trabou. Ta deseo di Comision Condecoracion Real Aruba pa mira hopi

di nan ricibi un condecoracion Real na 2024, mescos cu e aña aki. Ta p’esey un peticion na un y tur pa haci un esfuerso pa esaki bira realidad y pa asina Aruba por honra su hendenan balioso. Comision Condecoracion Real Aruba ta spera cu pa aña di Rey 2024 tambe comunidad lo reacciona cu hopi entusiasmo pa reconoce esnan cu ta haci trabou importante pa y den nos comunidad.

Den caso cu tin cualkier pregunta of pa mas informacion por tuma contacto cu e miembronan

di Comision Condecoracion Real Aruba:

sra. F. Perez-Lopez (tel. 583-8425)

sr. V. Frank (tel. 587-4979)

sra. N. Anthony (cel. 593-1921)

sra. I. Nicolaas-Ras (tel. 584-8880)

sra. R. Garrido (cel. 593-1820)

sr. D. Figaroa (cel. 741-0100)

Tambe por aserca e comision via e-mail: [email protected]