Dia 28 di Juli mundo a celebra dia Internacional di Hepatitis A

Diabierna 28 di Juli mundialmente ta dia internacional di Hepatitis A. Hepatitis ta un enfermedad contagioso y pa e motibo aki Directie Volksgezondheid kier conscientisa tur hende riba e enfermedad aki. Hepatitis A ta un infeccion cu ta bin door di un virus cu ta ataca un persona su higra. E malesa aki por dura un te cu dos siman. DVG ta sigui informa cu muchanan por pasa e enfermedad aki sin sintomanan fuerte compara cu un adulto cu si por bira hopi malo.

E enfermedad Hepatitis A por pega via feco-oral, kiermen ora cu un persona bay afo y e no ta laba su man bon. Esaki tin como consecuencia cu e sushi ta keda pega na e man y e persona ta bay prepara algo pa come of bebe pa un otro persona. Of un persona ta duna otro persona un man y esaki ta pasa su man na su boca.

E sintomanan cu un hende ta sinti ora di haya e virus Hepatits A:• Keintura;• Falta di apetit;• Dolor abdominal;• Color di orina ta scur;• Wowo y cuero ta bira geel.Esnan cu ta experiencia tur sintoma of algun di nan, nan mester acudi di biaha na nan dokter pa haci un examen medico. E efecto di e sintomanan di Hepatitis A ta dura te cu 4 siman y 20% di e personanan infecta por sufri di un recaida cu por dura te cu mas o menos 15 luna. Algun persona ta bira hopi malo y nan mester keda hospitalisa.Efectonan di e enfermedad aki ta varia pa cada persona. DVG a indica cu mas grandi un persona ta, mas grave e sintomanan ta y e muchanan chikito tin biaha no ta mustra sintomanan mes.

Ta importante pa esnan cu ta bay biaha pa tene cautela. Aki ta algun punto pa esnan cu ta bay di biahe:• No come cuminda riba caya;• No come fruta y/of berdura cu no ta bon laba;• Evita cuminda curu;• Come fruta cu casca manera apelsina of bacoba.

Tur hende mester proteha nan mes y nan famia pa asina evita di haya Hepatitis A. E pasonan cu mester tuma ta lo siguiente:• Laba man bon cu habon y awa, specialmente ora di caba di cambia pamper, ora caba di bay af y ora di bay prepara cuminda;• Siña muchanan tambe con pa practica un bon higiena personal;• Paga bon tino ora di come pafo di cas y ora bay cu vakantie den exterior.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Directie Volksgezondheid cu departamento Servicio di Malesanan Contagioso na 582-3040. Tambe por haya informacion riba e pagina di facebook di Directie Volksgezondheid.