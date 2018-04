Dia 28 di april a celebra Dia di Salud y Siguridad na trabao. Manera hopi cos aki na Aruba, no tin un documentacion claro di cuanto accident ta tuma luga na pia di trabao, no tin un follow up di e cantidad di hendenan cu si por a bay traha bek of cuanto di ta e trahadonan cu a keda handicapped pa resto di nan bida, door di no tabata dispone di proteccion y siguridad na pia di trabao.

HULANDA

For di 2015, e cantidad di accidentenan na trabao na Hulanda ta aumentando. E añanan anterior cu esaki, e cantidad di accidentenan a conoce un descenso. Por nota cu tin un relacion entre e cantidad di accidentenan na trabao y e GDP.

Mester tene cuenta cu e flexibilisacion di e trabao y tambe e ‘vergrijzing’ di e poblacion. Inspectie SZW ta haci un apelacion pa realsa e importancia di siguridad laboral y pa promove un cultura di siguridad dentro di e Mercado laboral.

ARUBA

For di 2003, ILO (International Labor Organisation) ta celebra anualmente riba e fecha di 28 di april, e dia di “Safety and Health at work”, unda ta duna atencion special na e tema di Salud y Siguridad na pia di trabao.

E aña aki, e organisacion a pone enfasis riba e abuso infantil cu ta tumando luga dene mundo laboral. Un punto cu nos na Aruba no tin problema cun’e.

Loke si nos tin problema cun’e, ta abuso di adultonan na pia di trabao. Simplemente paso riba nos isla falta hopi, tanto di ley, regulacion, norma y proceduranan pa loke ta trata Salud y Siguridad na pia di trabao. Esaki ta rekeri un cambio rapido pa loke ta trata nos “Veiligheidsverordering – en resultaten”.

For di 2005, ILO a pidi Arba pa accorda cu Conveni 155 of 187, pa asina bin cu’n framework pa a largo plaso cambia/modernisa nos leynan di Salud y Siguridad. Na 2007 a cuminsa ahci un esfuerso pa acorda esaki, y a bin cu’n rapport “Voorstel modernisering arbeidsomstandigheden wetgeving” y te na October 2013 e minister di labor di e tempo ey a bisa di lo pone enfasis riba e ArboWet, pero na 2014 un nota ArboWet, cu a wordo entrega na e minister di Labor e temp ey. Y te cu dia di awe, anno 2018 no a tende mas nada di e nota aki.

DTI di un forma of otro a haci un esfuerso pa enforsa leynan existente cu’n MB, pa asina purba di pone atencion na salud y siguridad na pia di trabao. A bin cu Inspectornan di Siguridad. Pero sin back up di leynan modern no ta yega mucho leu. Doñonan cu sa di esaki ta haci maluzo y ta abusa di nan personal. Ta laga e trahadonan mes paga pa nan proteccion personal, y tin doño di trabao cu ta bay asina leu di kita hende for di trabao, cu door di accidente na pia di trabao, no por funciona debidamente mas.

Ta spera cu e gobierno actual si tuma rienda, busca e nota ArboWet, y haci di esaki un ley. Asina lo minimalisa accidentenan na pia di trabao, baha gasto di seguro y stop abuso di cierto doñonan di trabao.

