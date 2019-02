Dia 26 d Februari 2019 lo saca ganado di “Pimp My Cup Challenge”

“Pimp my Cup Challenge” ta un reto cu tin duracion di cuater siman y ta tambe pa encurasha comunidad pa haci uso di cup re-usabel, enbez di esnan di un solo uso, principalmente awo durante e temporada di Carnaval ja caba nos carnavalistanan den parada tin e custumber di decora nan cup pero e campaña aki ta specialmente pa e “sideliners”, esta esnan para na banda, cual ta hopi mas hopi compara cu den e parada. ATA a haci un calculacion di un persona cu bai parada ta cuanto cup en total lo wordo usa, pues ta un gran cantidad di cup ta wordo usa djis dor di e mirones. Pues kier invita tur hende cu ta bai mira parada pa participa na e challenge aki. Tin tres carnavalista conoci local kendenan ta e vocero pa e reto aki. Esnan cu kier participa nan mester decora nan cup, saca un potret di dje, mande via un mensahe priva riba Facebook “Ban Serio Aruba” y lo bai forma parti di un album caminda tur hende lo por subi y like e potret di bo gusta y via e cantidad di like, esakinan ta e votonan. Por share e album tambe p’asina tur bo famia, amigonan por like esaki y asina haya mas voto. Ultimo dia pa manda potret ta 24 di Februari y dia 26 di Februari lo anuncia e ganado.

Lo saca un solo ganado y e lo haya full un pakete di Carnaval consistiendo di productonan sostenibel. Tambe ki bai subi riba caminda cu un “Pimp My Cup Ride” prome cu e dos paradanan di mucha y esakinan ta bira Diadomingo 17 di Februari y Diadomingo 24 di Februari di 11’or di mainta te cu 3’or di atardi. Lo haci uso di un bais cu tin un bar caminda tur hende por subi y haya un cup y decora esaki y nan por bai cu esaki tambe. Nan tambe tin oportunidad pa participa mandando nan potret na e Facebook “Ban Serio Aruba”. No tin un criteria pa con mester decora e cup, sino mas bien usa bo creatividad y participa na e reto aki. Corda si cu e unico criteria pa participa na e reto aki ta cu e mester ta un cup re-usabel. Paso e meta ta pa deshaci of baha e uso di e cupnan di un solo uso y asina contribui na mehoracion di nos medio ambiente.

Cu esaki tambe kier pa esnan na banda celebra Carnaval tambe na un forma mas sostenibel. E premio tambe ta consisti di cosnan re-usabel cu por wordo usa pa bai wak Carnaval pero no solamente pa carnaval sino pa henter aña mes p’asina nos cada un juda cuida nos medio ambiente. No tin cierto edad pa participa sino tur hende por participa e unico cos cu mester haci ta busca un cup re-usabel y decora esaki y manda pa e Facebook “Aruba ban Serio”.

Comments

comments