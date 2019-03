Dia 25 di maart ta 42 aña pasa cu Aruba tene e prome referendum consultativo den Reino Hulandes

Referendum tabata determinante pa e logro di nos Status Aparte!

Masha poco pais na mundo cu un teritorio asina chikito y cu un poblacion e tempo ey di apenas 60 mil persona por tabata tin un lider asina grandi, manera Betico Croes, un visionario luchado di hopi curashi, fe y determinacion.

Historia ta comproba cu den e añanan 50 y 60 Aruba tabata den un constelacion Antiyano, esta den un posicion di minoria y sin e instrumentonan economico pa por traha riba su propio desaroyo. Hecho ta cu e pueblo Arubano a perde tur speransa den e politiconan di e tempo ey, ora cu AVP a colecta 2147 firma pa Separacion, a entrega un mocion na 1948 pa acepta 8-8 y no a haci nada ora a cambia e constelacion den Staten di Antias cu 12 asiento pa Corsou y 8 pa Aruba. Y ta for di e tempo ey e lucha pa autonomia di nos isla a bay den un soño profundo, te ora cu Betico Croes a funda su propio partido MEP na 1971.

Vox Populi Vox Dei

E lucha pa autonomia di nos isla tabata un lucha di henter e pueblo Arubano. Como tal pueblo mester haya e oportunidad di vocifera locual e ta desea. Gobierno di Aruba di e tempo ey a duna Sr. Nelson Oduber, Diputado di Asuntonan Constitucional e encargo di organisa un Referendum y p’asina e pueblo por expresa su mes democraticamente. “Vox Populi, Vox Dei” (Voz di Pueblo ta Voz di Dios) tabata e lema uza pa e Referendum. A institui un comision di Referendum consistiendo di e siguiente personanan: John van der Kuyp, Hose Figaroa, Armando Muyale y Juan E. Wever. Naturalmente mirando cu ta trata di algo serio, esta e futuro destino di nos pueblo, gobierno a institui tambe un comision di informacion, cual tabata consisti di Carlos Bislip, Roy van Putten, Leo Yarzagaray, Albert Eman, Dominico Flemming, Godfried Eman, John Hart y Atan Lee. E comision tabata tin como tarea pa percura pa pueblo, organisacionnan, club y scolnan por haya suficiente informacion encuanto e referendum. E comision a organisa diferente debate y foro, na radio, television y den districtonan.

Aruba a vota pa un status autonomo

Ora cu e Gobiernonan di Hulanda y di Antiyas a tende di e plan pa un Referendum, ambos gobierno a declara inmediatamente cu esaki no por, ya cu Statuut di Reino no ta duna espacio p’esaki. Sinembargo Betico Croes no a sucumbi pa presion y den forma dicidido a dal bay cu e Referendum. E Referendum mes a tuma luga dia 25 di maart 1977, esta riba un dia manera awe 42 aña pasa, unda 82.5% di e pueblo a duna gobierno un mandato solido pa regla nos futuro estatal bao tur condicion fuera di e constelacion Antiyano. E tempo ey varios observador a bin Aruba pa mira di acerca e proceso di votacion, entre otro for di Chile, Venezuela, Puerto Rico y Corsou, mientras for di diferente otro pais a bin periodistanan, cu tabata tin elogio pa e forma con e referendum a ser organisa. Alabes no mester lubida cu Betico Croes como un berdadero social democrata a duna tur hoben di 18 aña cu a nace aki y cu no tabata Hulandes, pero si inscribi na Censo, e derecho pa vota.

Boycott total di AVP

AVP a haci tur intento pa boicotia e Referendum door di pidi nan hendenan pa keda cas (“Blijf thuis met Referendum”) y tambe a manda nan hendenan bay lama y tene barbecue pa no vota den e Referendum. Sinembargo e pueblo Arubano den un forma dicidido a responde na e yamada pa Referendum. Cu e resultado positivo aki Betico Croes a haya e mandato pa transmiti na tur instancia local y internacional, entre otro na Nacionnan Uni e deseo di e pueblo Arubano pa su libertad. Gobierno Antiyano y di Hulanda a bagatelisa e resultado di e Referendum y hunto cu AVP tabata yam’e ilegal y sin ningun balor algun. Hecho ta cu 30 aña despues tanto Hulanda y tur e islanan di Antiyas tambe a sigui e ehempel di Aruba y a tene diferente Referendum riba tereno di structura estatal y constitucion Europeo, mientras cu no tabata tin nada regla den nan constitucion. Asina pues e pueblo Arubano lo sigui recorda cu hopi aprecio y respet e Referendum di 25 di maart 1977 cu a wordo realisa danki na e vision y curashi di e gran estadista Libertador Betico Croes. Un Referendum cu finalmente a resulta di tabata determinante pa cu e logro di nos Status Aparte entrante 1 di januari 1986.

