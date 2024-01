E pregunta di mas popular cu Stichting Musica ta ricibi, ta tocante e secuencia di banda pa diabierna, 26 di januari y diasabra, 27 di januari na Carnival Village. Riba e prome anochi di e ACSM2024 Finals lo estrena e categoria di Caiso y tambe Groovy Soca. Riba e di dos anochi lo tene e Power Soca Finals.

Riba diamars, 23 di januari e bandanan participante lo trek lot na Centro di Bario Brazil pa asina revela e secuencia di banda oficial pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2024. Prensa ta cordialmente invita pa cubri e evento di trek lot.



Un total di 16 Calypso, 15 Groovy Soca y 27 Power Soca lo wordo presenta durante di e ACSM2024 Finals. E bandanan cu lo participa na e festival ta: Buleria, Caribbean Band, D’Islanderz, DLS, Duro Entertainment, Hot Ones Band, Musical Time, N’ Fuzion, Noush & The Band, Phenomenon, Tsunami, Shine Music, Sunrise City Players, Suona, The Crew, X-Static Band, YX3M, Zeta Band.

Entrada pa e espectaculo musical di mas grandi na Aruba ta obtenibel via Pay.AW of por cumpra package pa drenta tur dos anochi pa 100 florin na Citgo Boulevard, Citgo Essoville, Citgo Santa Cruz of Citgo Palm Beach.



Arubianonan den exterior, por busca un Pay Per View package pa sintonisa tur dos anochi LIVE na: www.telearuba.aw/payperview.Stichting Musica ta gradici Setar NV pa ta un tremendo partner pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2024 y ta sumamente contento cu e apoyo y sosten di Gobierno di Aruba, Aruba Bank, Ban Serio, Aruba Airport Authority, Elite Productions & Entertainment, Telearuba, UNOCA, Guardian Group, Romar Trading, Nagico y DigitalView.

ORA LOCA

Stichting Musica no a lubida riba nan famoso ORA LOCA. E prome ORA LOCA lo tuma lugar riba diabierna, 19 di januari pa 3’or di atardi. Solamente 100 packages lo ta disponibel pa 70 florin, exclusivamente via Pay.AW, pa solamente 1 ora.