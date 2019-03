Dia 20 di Maart 2019 ta Dia Mundial di Salud Oral

Dia 20 di maart ta dia mundial di salud oral. E aña aki Departamento di Salud Publico lo dedica henter e luna di maart na e topico aki. E ultimo añanan a pone hopi atencion riba con nos salud oral tin influencia riba nos salud general. Na 2019 e mensahe clave ta con cada un di nos por mehora e salud di nos boca y djentenan.

Malesanan manera caries y enfermedad di carn’i djente por wordo preveni.

Nos por cuminsa cu bon habitonan oral, manera skeiro djente tur dia, dos biaha pa dia. Tuma bo tempo, como dos minuut, pa haci tur djente limpi. Uza un skeiro y pasta di djente adecuado. Bo por puntra bo dentista of higienista dental pa e recomendabo cua skeiro y pasta di djente pa uza. No lubida haci meymey di e djentenan limpi. Resto di cuminda y bacteria ta keda pega eynan y e skeiro no por yega pa kitanan. Corda skeiro e lenga pasobra akinan tambe resto di cuminda y bacteria ta acumula.

Ademas di bon higiena oral ta importante pa nos tene na cuenta e cantidad di sucu cu nos ta come pa dia. Sucu, tur tipo, hunto cu bacteria ta causa buraco den djente. Asociacionnan internacional ta recomenda pa uza no mas cu 6 telep di sucu agrega cerca hende muhe y no mas di 9 telep cerca hende homber. Pa mucha e recomendacion ta 3 telep.

Bishita bo dentista regularmente. Bay serca bo dentista of higienista dental pa limpiesa y preveni caries y enfermedad di carn’i djente.

Evita di huma sigaria, siga, pipa of kauw tabaco. Nan por mancha bo djentenan y causa cancer den boca. Uzo excesivo di alcohol por seca e boca y causa enfermedad di carn’i djente. Alcohol tambe por ta un factor di riesgo den e desaroyo di cancer den boca.

Tur esakinan ta pasonan cu bo mes por tuma pa cu preveni malesanan di boca y djente. Cumpli cu bo salud oral. Bo merece un boca saludabel.

