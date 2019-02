Dia 2: Secuencia di banda pa preliminar di Aruba Caiso & Soca Monarch 2019

Aruba Caiso & Soca Monarch 2019 lo conta cu 5 anochi di musica, creatividad y ambiente na Carnival Village, San Nicolas.

Riba e di dos anochi un total di 7 banda lo presenta y riba e Facebook page di Stichting Musica por mira con e nan ta preparando pa subi scenario y duna un tremendo presentacion desde 4 – 9 februari 2019.

E Early Bird Package pa atende tur cinco anochi di festival, incluyendo e “Super Saturday”, ta obtenibel na Citgo Boulevard, Citgo Essoville, Citgo Palm Beach, Citgo Santa Cruz, Citgo Ponton y oficina di Fun Miles pa 85 florin, cu cual por drenta tur 5 anochi na Carnival Village. E portanan lo habri 7:00 PM riba tur anochi di Preliminaries.

Diamars, 5 di februari (di dos anochi): 1. Perfect Sound

“King Robert Yeah” – Robert Cristina – – Title: Soca Ling Ling (SOCA) – Composer: Rocky Everon – Arranger: Rocky Everon

2. Madness Band

“RastAlvin” – Alvin Arrindell – Title: I Pray For Aruba (CAISO) – Composer: Alvin Arrindell – Arrangers: Edmar Rincones & Michael Lampe

“RastAlvin” – Alvin Arrindell – Title: Aruba Don’t Be No Coward, Let’s Move Forward (SOCA) – Composer: Alvin Arrindell – Arrangers: Edmar Rincones & Michael Lampe

“Big Vibes” – Anoushka van Stralen – Title: Saphire Jubilee (SOCA) – Composer: Edmar Rincones – Arrangers: Edmar Rincones & Michael Lampe

“Trini T” – Natasha Tromp – Title: Bounce Free (SOCA) – Composer: Edmar Rincones – Arranger: Michael Lampe

3. The Failures

“Dr. Boa” – Ettienne Janga – Title: Soca Colors (SOCA) – Composer: Kenneth Bosnie – Arrangers: The Failures

“Rootsman Sonny” – Sonny Richardson – Title: My Observations (CAISO) – Composers: Sonny Richardson & Celeste Richardson – Arrangers: The Failures

“Rootsman Sonny” – Sonny Richardson – Title: They Comin’ For Crown (SOCA) – Composers: Sonny Richardson & Celeste Richardson – Arrangers: The Failures

“The Empress” – Celeste Richardson – Title: Together We Stand (CAISO) – Composer: Sonny Richardson & Celeste Richardson – Arrangers: The Failures

“The Empress” – Celeste Richardson – Title: Sweet Memories (SOCA) – Composer: Sonny Richardson & Celeste Richardson – Arrangers: The Failures

“Papi Jones” – Esmond Jones – Title: Can’t Live Like This Anymore (CAISO) – Composers: Esmond / Levon / Jeremy Jones – Arrangers: Jones / The Failures

“Papi Jones” – Esmond Jones – Title: The Oh Song (SOCA) – Composer: Esmond / Levon / Jeremy Jones – Arrangers: Jones / The Failures

“Lord Skinny” – Ewald Mohamed Jr. – Title: F.U. (CAISO) – Composer: Ewald Mohamed Jr. – Arrangers: Ewald Mohamed Jr. / The Failures

“Lord Skinny” – Ewald Mohamed Jr. – Title: Brake (SOCA) – Composer: Ewald Mohamed Jr. – Arrangers: Ewald Mohamed Jr. / The Failures

4. XStatic

“FJ Monarch” – John Francis Jacobs Jr. – Title: Back To Back Hands Up (SOCA) – Composer: John Francis Sr. – Arranger: John Francis Jacobs Jr.

5. D’Licious

“Mr. Unique” – Ronwayne Kock – Title: Non Stop (SOCA) – Composer: Ronwayne Kock – Arranger: Denny Loefstop

“Mr. Unique” – Ronwayne Kock – Title: Cliste (CAISO) – Composer: Ronwayne Kock – Arranger: Denny Loefstop

“Masta Gusto” – Derwin Kemp – Title: Life In D Party (SOCA) – Composer: Ronwayne Kock – Arranger: Denny Loefstop & Derwin Kemp

6. Tsunami

“Blacky” – Mervin Baptiste – Title: Snakes In The Grass (CAISO) – Composer: Adolfo Richardson – Arranger: Adolfo Richardson – Composers: Adolfo Richardson

“Blacky” – Mervin Baptiste – Title: Ah Going Back Home (SOCA) – Composer: Adolfo Richardson – Arranger: Adolfo Richardson – Composers: Adolfo Richardson

“Galloway” – Carl Roosberg Jr. – Title: Killing Mah Rass to Live (CAISO) – Arranger: Carl Roosberg Sr. – Composer: Samuel Jack

“Galloway” – Carl Roosberg Jr. – Title: Memories (SOCA) – Arranger: Carl Roosberg Jr. & Rocky Everon – Composer: Rocky Everon

“Easy B” – Bradley Vesprey – Title: We Ain’t Normal (SOCA) – Arranger: Bradley Vesprey & Rocky Everon – Composer: Rocky Everon

“Easy B” – Bradley Vesprey – Title: Ah Can’t Take I (CAISO) – Arranger: Bradley Vesprey & Rocky Everon – Composer: Rocky Everon

“The Commissioner” – Adolfo Richardson – Title: I am A Master Magician (CAISO) – Arranger: Adolfo Richardson – Composer: Adolfo Richardson

“The Commissioner” – Adolfo Richardson – Title: High Five 65 (SOCA) – Arranger: Adolfo Richardson – Composer: Adolfo Richardson

“Lady Galloway” – Isalys Roosberg – Title: Carnival National Parade (SOCA) – Arranger: Carl Roosberg Jr. – Composer: Samuel Jack

“Mitch & Singing Maya” – Mitch Almary & Maya Mayta – Title: Together Again (SOCA) – Arranger: Bradley Vesprey & Carl Roosberg Jr. – Composer: Samuel Jack

“Mighty Pester” – Shawn Gordon – Title: Rock It and Roll It (SOCA) – Arranger: Carl Roosberg Jr. & Rocky Everon – Composer: Rocky Everon

“Shugah” – Terry Emer – Title: The Bass (SOCA) – Arranger: Terrence Emer & Rocky Everon – Composer: Rocky Everon

7. Mellow

“Ezzrrrraaaa” – Ezra Bosnie – Title: “One Flag” (SOCA) – Arranger: James Sneek & Dolfi Richardson – Composer: Markwin Ignacio & Dolfi Richardson & Francis Geerman

“Mr. JC” – Juan Carlos Maduro – Title: Move It (SOCA) – Arranger: Idris Boekhoudt – Composer: Juan Carlos Maduro & Idris Boekhoudt

“Mr. Zippo” – Elvin Lopez – Title: “Pirates” (SOCA) – Arranger: Elvin Lopez – Arranger: Denny Loefstop

“KingSize” – Joshua Bryson – Title: Here Today Gone Tomorrow (CAISO) – Arranger: Charles Hooker – Composer: Charles Hooker

“KingSize” – Joshua Bryson – Title: Meet me on the Road (SOCA) – Arranger: Charles Hooker – Composer: Charles Hooker

Stichting Musica ta gradici Setar NV, Aruba Tourism Authority, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, Tropical Bottling NV, Elite Productions & Entertainment, Nagico y Ministerio di Cultura pa nan contribucion na e festival, asina mustrando nan confiansa den e festival y nos talentonan local.

