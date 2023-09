Relaciona cu e declaracion di inkomstenbelasting 2022, Departamento di Impuesto tin e siguiente participacion.

Fecha oficial di otorgamento

E fecha oficial di otorgamento di e formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2022 ta 1 di augustus 2023. Conforme ley, e contribuyente tin dos luna pa yena y entrega su declaracion. E fecha final pa entrega e declaracion ta 2 di october 2023

Prolongacion di termino

Prolongacion di termino ta posibel unicamente pa e contribuyentenan cu a ricibi un formulario cu fecha di otorgamento 1 di augustus 2023. Si un contribuyente no alcansa pa entrega su declaracion pa dia 2 di october 2023, automaticamente e lo haya 2 luna mas di tempo. Pues no ta necesario pa entrega un peticion por escrito. Den caso di prolongacion, e fecha final ta bira 4 di december 2023. Pues e contribuyentenan ta haya un total di 4 luna di tempo pa entrega nan declaracion. Despues di dia 4 di december 2023 lo no duna mas prolongacion di termino.

Saca copia

Ta recomendabel pa e contribuyentenan saca un copia di nan declaracion pa nan propio administracion. Ora di entrega e declaracion por trece e copia pa stempel. Asina e contribuyente lo keda cu su prueba di entregamento.

Ta importante pa entrega e declaracion

Ta importante pa cumpli cu e entregamento di e declaracion. Cu e declaracion e contribuyente ta haci uzo di su derecho door di declara na Inspector di impuesto kico exactamente el a ricibi na entrada y cuanto su gastonan tawata. Si no entrega e declaracion, Inspector lo impone un cobransa taxativo. Esaki ta nifica cu Inspector mes lo calcula e entrada fiscal pa e contribuyente. Alabes e contribuyente lo por haya un boet di 5% di e suma di inkomstenbelasting. E boet ta minimo Afl. 250 y maximo Afl. 10.000,-.