Departamento di Impuesto ta informa cu dia 2 di april 2024 ta ultimo dia pa entrega e lista colectivo di salario (verzamelloonstaat of VZL) y e lista colectivo di pago na tercera persona (verzamelstaat opgaaf derden of VOD) di aña 2023. Tur doño di trabou of comerciante mester entrega e listanan menciona den forma digital via e portal ‘BO impuesto’ (BOi) di Departamento di Impuesto.



Entrega den forma digitalTanto e ‘Verzamelloonstaat’ (of VZL) como e ‘Verzamelstaat opgaaf derden’ (of VOD) di aña 2023 ta disponibel den e portal ‘BO impuesto’. E doño di trabou of comerciante por yena e datonan rekeri den e portal mes of por scoge pa upload e XML-file, cu ta wordo produci door di su programa di payroll. Alabes tin e opcion pa uza e MS Excel filenan di Departamento di Impuesto cu yama “e-Verzamelloonstaat” y “e Verzamelstaat Opgaaf Derden”. Despues di yena e datonan den e MS Excel file, mester converti esaki den un XML-file pa por upload esaki den e portal BO impuesto.

Por baha e MS Excel filenan via impuesto.aw. Click riba e folder “Loonbelasting” riba e pagina principal; despues click riba Loonbelasting 2023. Ta bon pa tene na cuenta cu no ta posibel mas pa entrega un USB stick of manda e filenan via e-mail. Si tin pregunta con pa genera e XML-file for di e programa di payroll, mester tuma contacto cu e payroll provider concerni.

Ahustacion di e datonan

Despues di entrega (submit) e datonan di e VZL of VOD via e portal y a ripara cu mester haci ahustacion den e datonan, esaki ta posibel. Den e caso aki, mester traha un XML-file nobo y completo. E comerciante of doño di trabou ta haci e ahustacionnan prome den e programa di payroll of MS Excel file cu el a download di e website di Departament di Impuesto. Na final ta converti e datonan den un XML-file. Despues ta bay den e portal y via e tegel ‘History’ ta busca e lista di 2023 y click riba e icon di potlood na banda drechi pa habri e documento y upload e XML-file nobo.

Por ehempel:

Si e datonan di empleado A no a wordo inclui den e VZL original cu a wordo entrega. E ora mester traha un XML-file di e VZL completamente nobo cu ta inclui e datonan di tur empleado. No ta posibel pa upload e datonan di empleado A solamente den un XML-file separa y upload esaki.

Ta importante pa entrega e VZL

completo bek, pues e lista cu ta inclui e datonan di tur empleado. Mesun procedura ta conta tambe pa e VOD.

Si e comerciante of doño di trabou no a upload un XML-file pero el a yena e datonan directamente den e portal, e por haci ahustacion tambe. Pa esaki e ta habri e documento via ‘History’ y ta inclui e datonan cu e falta y submit e lista completo bek.

Registra como usuario di e portal

Si un doño di trabou of comerciante no ta registra como usuario den e portal menciona, lo mester haci esaki mas lihe posibel. Pa registra como usuario di e portal mester haci un cita via impuesto.aw. Riba e pagina principal ta click riba “Afspraak maken” y despues ta scoge e opcion “Registreren voor het online portaal “BO impuesto” (BOi) – (Telefonische afspraak)”Si un usuario existente no ta logra log in den e portal, e mes por cambia su password via e pagina di log in di BOi. E ta scoge “Password vergeten” of “Wijzig password” y sigui e instruccionnan. Si acaso no ta logra, e usuario por manda un e-mail na [email protected] of yama 522 7423 of 522 7424.

Fecha final

Pa e listanan di aña 2023, e fecha final pa entrega esakinan ta bira 2 di april 2024 debi cu dia 31 di maart 2024 ta cay den weekend y dia 1 di april ta un dia festivo. Den añanan anterior, e fecha final tawata 31 di januari, pero a bin cambio di ley y awor tur aña e fecha final ta 31 di maart.

No tin prolongacion di termino

Departamento di Impuesto ta conseha tur contribuyente pa cumpli na tempo debi cu no ta bay tin prolongacion di termino. Keda sin entrega e ‘Verzamelloonstaat’ of e ‘Verzamelstaat opgaaf derden’ di aña 2023 lo por nifica cu e contribuyente lo por ricibi un cobransa adicional (naheffingsaanslag) inclui boet di Afl. 10.000 maximo.

Pa mas informacion tocante verzamelloonstaat y/of verzamelstaat opgaaf derden por consulta e website www.impuesto.aw via e siguiente linknan:

https://www.impuesto.aw/verzamelloonstaat-vzl/

https://www.impuesto.aw/verzamelstaat-opgaaf-derden-vod