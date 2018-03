Dia 19 di Maart decreta oficialmente como Dia di Trahado di Inmigracion

Minister di Husticia Sr Andin Bikker a tuma nota a traves di sindicato cu tin e deseo unda trahado di Inmigracion lo a pidi un reconocimento unda lo por tin un dia pa celebra nan profesion manera tur e otro departamentonan.

Ya caba tin celebracion riba tur e otro departamentonan caba, dia di Brandweer, Polis y Duanero entre otro, caminda un carta a wordo dirigi cu un peticion riba esaki y Ministernan a bay di acuerdo pa tur aña lo celebra 19 maart como dia di Departamento di inmigracion.

Den futuro Minister di husticia a señala tambe cu e resto di e departamentonan di gobierno keto bay lo keda haya nan dia conmemorativo manera IASA, Dimas y Warda nos Costa, etc.

Referiendo cu tema di expansion di aeropuerto y reactivacion di ferry, Minister di Husticia Sr. Andin Bikker a splica cu nan lo bin cu un maneho mas estricto y tambe cu un maneho di un miho tecnologia pa reinforsa nos fronteranan.

Minister lo haci un bishita di trabao na Hulanda, unda cu e lo reuni cu e Minister encarga cu fronteranan na Hulanda, unda lo haci un bishita na marechausse y tambe papia riba cooperacion pa haya data bank y haya interface cu nan caminda cu por logra un sistema cu mas informacion ora un hende para dilanti e imigratie ambtenaar, pa sa si e ta welcome of no.

Happy flow tambe lo ta reseña pa Minister cu ta bay tuma luga den e combersacion unda cu a traves di biometria cu ta reconoce un cara y a base di e tecnlogia aki, lo bay amplia combersacionnan pa amplia esaki pa ora cu e fast ferry cumisna opera, lo sa ken ta bon bini y esun cu no, por identifica nan via e sistema aki y pa no duna acceso na nos fronteranan.

Ta trahando hopi lihe y e dia di Inmigracion pa hopi aña tabata desea pa esaki y a resolve esaki den un paar di siman. Gobierno tambe ta premira pa firma un acuerdo pa bin dilanti cu un task force unda lo duna na tur sindicato e participacion pa cu e plannan di organisacion cu departamento di inmigracion ta presenta unda lo otorga nan un representante cu ta reconoci y ampliamente respeta den e ramo y cu por ta cualifica pa duna conseho den e campo aki na gobierno, segun Minister di Husticia, Sr. mr. Andin Bikker.

Comments

comments