Dia 15 di juni 2021: “Bisa NO Violencia y Abuso di Anciano”

Fundacion Alzheimer Aruba ta recorda awe e fecha di bisa NO na violencia y abuso di ancianonan.

E poblacion mundial ta enveheciendo. Awendia ta premira cu, compara cu 2015, lo bay tin un aumento di 21% na 2050 (na 2015 esaki tabata na 12%) segun cifranan di Nacionnan Uni (United Nations). Esaki kiermen cu pa 2050 e populacion mundial di esnan di 60+ lo ta mas cu dobel na un total di aproximadamente 2 biyon (2 mil miyon). Mientras e edadnan ta subiendo globalmente e cantidad di abuso di esnan di tercer edad tambe ta aumenta. Segun Nacionnan Uni 1 di 6 persona di tercer edad (casi 17%) ta ser someti na un of otro forma di abuso na mundo. Ta bira tempo pa reconoce cu abuso di esnan di tercer edad ta un asunto global y serio. Y cu merece antencion urgente di gobiernonan.

Biehes cu discapacidad

Ora ta trata di un persona di edad cu un of otro incapacidad, esaki ta fomenta diferente forma serio di discriminacion, manera violacion di “leynan di derechonan humano”. Den observacionnan (WHO) ta resalta cu esnan cu discapacidad ta wordo someti structuralmente na kitamento di nan poder y autonomia, na marginacion y devaluacion cultural. Ademas, nan ta mas vulnerabel pa aislamento social, exclusion, pobreza y abuso.

Ora ta trata di esnan cu un of otro forma di discapacidad ta hopi ta asumi cu ta un otro hende (p.e. e ciudador, un familiar) mester tin e responsabilidad pa tuma decision pa nan, maske cu e persona mes ta cognitivamente intacto pa su edad. Por ehempel, ta dicidi pa nan unda nan tin cu bay biba, (cua instituto, etc.), ken ta bay cuida nan, ki sorto di cuido, etc. Esaki ta limita e derecho di e persona di edad di dicidi cua ta su preferencianan. Tambe tin un percepcion hopi fuerte den comunidad, cu ora envehece cu e persona ta perde su capacidad pa por defini su mes preferencianan, y kico e ta desea of tin necesidad di dje. Ta importante pa busca manera pa apoya y sostene e persona di edad pa eherce su autonomia na su maximo. Ainda Aruba no tin suficiente medida di apoyo pa haci esaki na un forma natural…

Marginacion: Tocante marginacion, ta masha normal mes cu ora ta papia di ‘wela’/madushi of ‘welo’/padushi fastioso, ta discuti tocante con ta cuid’e, si e por keda den su propio cas, of si ta miho pon’e den un cas di cuido of un asilo (instituto pa cuido special).Ta importante pa busca manera pa apoya y sostene e persona di edad pa eherce su autonomia na su maximo. Ainda Aruba no tin suficiente medida di apoyo pa haci esaki na un forma natural.

Segregacion: Ta existi tambe un percepcion cu ora un hende no ta forma parti mas di un bida productivo (ehempel: pa un discapacidad, etc.) ta cuminsa pensa den su segregacion sin mas y den un frega di wowo. Esaki ta inaceptabel!!! Con por ta cu den siglo XXI ainda ta dicidi cu un hende mester wordo segrega y institutionalisa, wordo separa di su famia, su esposo(a), su ambiente conoci p’e, etc., djis pasobra cu nos ta di opinion di NO por dun’e e apoyo cu e ta rekeri den su propio ambiente, su comunidad, den su mes cas, cu su famia, cu su sernan keri, …

Si un persona di edad mes dicidi cu e mes kier pasa su ultimo etapa di su bida ricibiendo cuido di su discapacidad den un cas di cuido, esaki ta di respeta.

Ta hustamente e fenomeno di ASUMI cu ora e persona envehece y adkiri un discapacidad, cu esaki automaticamente ta encera cu e persona aki mester hopi cuido cu nos no por brind’e den su propio ambiente na cas y cu MESTER institutionalis’e. No mester descarta ni nenga cu tin biaha e cuido di un hende na cas ta rekeri hopi pasenshi y por ta hopi frustrante y un peso cu ta causa hopi stress, hasta trece desunion den famia, sigur ora e discapacidad ta serio y/of ta trata di trastornonan neurocognitivo di e tipo Alzheimer den e etapa avansa y merece mas man (profesional) na cama. E motibo principal di tanto presion asina den cas cu ta pone cu ta dicidi institutionalisa un anciano (cu discapacidad) ta precisamente pasobra gobiernonan no sa con desaroya maneho adecua pa apoya esnan di edad y nan cuidadornan na cas. Gobierno tin e obligacion di garantisa derechonan di tur nos grandinan (sin excepcion y sin discriminacion pa edad, nacionalidad, status financiero, etc.). Nos mester stop di pensa cu asina un hende pasa un cierto edad cu su opinion no ta conta mas, su tempo a yega pa bay sosega den stoel di zoya, biba den soledad, sinta patras di bentana, tin problema cu memoria, mester bay un cas di cuido y laga bida pa millenials y zoomers.

Participacion, Participacion, Participacion: Derechonan humano mester ta derechonan pa tur hende disfruta di nan y cu mester ta igual pa tur hende. Nos tin e tendencia di separa y/of exclui hende pa medio di nan identidad… Esaki NO ta funciona!! Participacion di esnan di edad ta nifica participa den tuma decision den bida politica y den comunidad. Nos enfoke ta cu e persona di edad ta central y cu e comunidad ta construi rondo di dje y permiti’e biba den dignidad y di gosa di tur su derechonan.

Reflexion riba dia mundial contra abuso di esnan di tercer edad.

Ta bale la pena mantene un persona di edad na bida?

Fin di bida: Den hopi pais e topico di discusion di fin di bida (e ultimo añanan) ta uno hopi discuti y a aumenta durante e actual pandemia. Efectivamente ta un derecho di un persona scoge un morto digno y dicidi pa no pasa door di un proceso di sufrimento. Sinembargo mester adverti cu esaki ta solamente un parti di e historia, ya cu e reto ta, con logra cu e decision aki no ta wordo confundi cu ‘un bida den biehes of un bida cu discapacidad no ta bal pa biba. Nos ta bibando den un mundo cu ta rechasa e biehes manera algo “NO desea”.

Ta hustamente e percepcionnan social aki ta influencia grandemente “Nos forma di brinda servicio”… Hopi por corda con norma, balornan, amor y respet pa nos madushi y padushi tabata algo indiscutibel y automaticamente prome cu cambio di siglo.

Cambio di siglo a trece cambionan radical den mentalidad tocante nos grandinan y un sorto di falta di respet ora un grandi hera duna su opinion na un hoben. E pais na mundo cu prome a bini cu e ley di ‘Eutanasia’ y ayudo cu suicidio, ta madre patria Hulanda. Tambe tin hopi pais, incluso Aruba, unda tin medico cu ta dicidi si un hende di edad ta bay den cuido paliativo, si ta bale la pena mantene e persona di edad na bida of pon’e drumi…

Den e sentido ey e convencion di derechonan humano di hende di edad cu discapacidad, ta haci un yamada pa considera experiencia di bida, y comprende cu e experiencia di bida y cultura di e persona di edad cu discapacidad, tambe por ta uno rico y feliz y cu no necesariamente ta uno yen di carga y stress, di sufrimento. Ainda tin hopi hende cu ta pensa cu e bida di e hende di edad (cu discapacidad) tin menos balor… AKI TA E MOMENTO CU MESTER HALA UN LIÑA Y BISA NO!!! Aki e convencion di derechonan humano di hende di edad cu discapacidad ta haci su entrada, unda cu mester reconoce e derechonan igual y cu un bida no ta bal mas cu otro.

Avancenan importante: Por observa avance den pensamento tambe. Por ehempel awendia ta normal di papia di incontinencia y ya e taboe di papia di sexualidad ta casi nulo. Tambe tin hopi transformacion cu a tuma luga danki na envehecemento/’vergrijzing’ di nos poblacion. Por ehempel, 40 aña pasa no por a papia mes di busca pampers pa un persona adulto, tampoco tabata tin stoel di baño of WC, un aparato di oido, baston pa un hende ciego, etc.. No solamente esakinan tabata caro, sino tambe hopi dificil pa haya localmente. Na otro banda tin avancenan cu tin nan parti negativo tambe y cu ta resulta den abuso. Por ehempel e uzo di pampers y/of pullups por resulta cu ta laga e persona di edad henter dia den su desperdicio hasta te na e punto cu e por haya herida di cama (decubitus). Ademas a bira custumber di NO tin tempo mas pa hiba e persona aki WC y provoca pa e uza su musculo nan pa urina of bay af. Esaki ta resulta den musculonan floho y deterioro di tripa y tracto urinario.

Ainda falta: Maske cu ainda tin un gran parti di nos poblacion cu ta wordo exclui, tin un parti creciente cu ta forma parti di e conversacion, kibrando taboe, y ta participa na encuentronan social, y ta mas critico y contribui cu solucion pa motibo di nan experiencia di bida y profesionalismo. Pero, ainda falta mas adaptacion di servicionan di supermercado, tienda, empresa, transporte publico accesibel, etc. Tambe falta profesionalnan (incluso di salubridad) cu ta comprende y por comunica (no traduci so) optimalmente den e idioma (no solamente Hulandes) di nan cliente/pashent di edad y/of cu discapacidad. NO pasobra un hende di edad y/of cu tin un discapacidad mester papia cu terminologia medico cu ne y spera cu e ta comprende, lag’e sinti cu abo si ta profesional y sa tur cos miho, papia manera ta papia cu un mucha chikito, of papia duro cu ne como si fuera e ta sordo of NO ta comprende bo. Corda cu tambe tin hende di tercer edad cu tambe sa hopi y tambe tin mas experiencia cu bo!. Esaki tanto den sector turistico como local! Mas importante ta keda cu e discusion aki mester ta dirigi na ‘con yuda e cliente/pashent di edad’, con pa elimina bareranan pa e persona aki por participa optimalmente den e comunicacion y con cuidado, profesional, instancianan, gobiernonan, etc. por logra cu e persona di edad aki por haya/ricibi e sosten/ayudo necesario y optimal pa e por sigui disfruta di su bida. En bes di pensa solamente den e condicion fisico/mental di e persona, mester cuminsa pensa tambe con pa haci ciudadnan of comunidadnan mas humano y accesibel: manera trapi adecua accesibel pa rolstoel pa esnan cu baston/kruk, rollade, scootmobiel, aparato di oido, etc.

Figura: Ta inaceptabel segrega un persona di edad (65+)

Paisnan Amical y di Inclusion

Ta un realidad cu tin pais cu tin e cultura di duna caluroso bon bini na esnan di edad. Un miho cu otro. Nos por siña hopi di e culturanan ey. Un pais cu ta resalta como pais amabel cu inclusion di esnan di tercer edad, ta Spaña. Aki por aprecia e bida activo di esnan di edad manera den bar-, cinema-, alameda- y parkenan etc. Pero kico ta un pais amabel y amical pa hende di edad? Esaki ta un mundo den cua abo kier envehece cu un entorno adapta na esnan di edad y cu ta fomenta un envehecimento activo y saludabel. Un entorno amabel ta permiti esnan di edad: Envehece di forma sigur den un luga adecua pa nan; Ta liber di pobreza; Desaroyonan personal continuo; Contribui na su comunidad conservando asina su autonomia, salud y dignidad. Un entorno amabel ta permiti esnan di edad: expresa miho loke ta nan necesidadnan, cu nan ta central, y cu nan bida tin balor y cu nan por comparti ainda na experiencianan cu otronan (incluso hobennan). Paisnan/ciudadnan unda esnan di edad ta biba ta aumentando. E entorno fisico y social di pais-, ciudad- y comunidadnan ta wordo influencia grandemente pa experiencianan di envehecimento y oportunidadnan ofreci pa envehece dignamente. Ya caba ciudad- y comunidadnan rond mundo ta tumando medidanan pa ta mas amabel cu personanan di edad. Un mundo amabel pa esnan di edad TA POSIBEL pa nos tur… comunidad pa comunidad, ciudad pa ciudad, region pa region, districto pa districto. Un comunidad inclusivo y amabel ta anima esnan di edad di participa mas den bida social, civico y economico di su pais. Esaki, na su turno, ta promove envehecimento activo.

Aunke cu respet pa personanan di edad ta saludabel, tin hopi ciudad y comunidad unda ainda ta existi prehuicio negativo riba envehecimento. Ta necesario pa facilita interaccion entre generacionnan pa termina cu e pensamentonan aki. Educacion riba envehecimento tambe mester cuminsa trempan pa crea consciencia riba envehecimento y e problemanan cu e ta trece den comunidad, di manera cu hendenan ta siña aprecia e personanan di edad.

Inclusion social y economico: E compromiso social por contribui na e sentido di auto-estima di e personanan di tercer edad. E iniciativanan faborabel pa e personanan di edad ta encera actividadnan cu ta involucra tur persona di edad pa nan experiencia y compromete nan mes cu e comunidad y sinti nan mes balora. Semper ta necesario pa

consulta cu e personanan di edad tocante decisionnan cu ta conerni nan. Esaki ta inclui: apoya nos grandinan cu entre otro actividadnan y guia durante dia pa por sigui participa den comunidad, haci apoyo posibel pa yuda nos grandinan den nan decisionnan pa un bida di calidad, den tur bario. No solamente exigi prevencion, sino haci esaki un realidad urgente (den pakete di AZV); Prevencion y nutricion saludabel ta baha gastonan di remedi y di cuido y bishita na dokter substancialmente. Pa tin Comunidad Inclusivo y amabel pa nos pensionadonan riba tereno di salubridad ta necesario inclui entre otro: fysioterapia y ehercicio, combati malnutricion, Y facilita consulta cu nutricionista, cu dentista, (minimalmente 2 biaha pa aña), checkup total cada 3 luna, combati soledad y su consecuencianan, remedinan necesario pa nos grandinan gratuito y control di remedinan regular pa evita mal uso.

15 de junio, 2021; El décimo aniversario del proyecto Alzheimer Aruba: “Bisa NO Abuso y Violencia di Persona di Tercer Edad” en Aruba.

