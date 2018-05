Dia 13 di mei ta fecha di Conmemoracion di La Birgen di Fatima, caminda cu lo sali un procesion for di Cas Curason di Mama Maria cu e imagen di La Birgen di Fatima.

Invitacion na tur fielnan pa hunto celebra e fiesta dedica na nos Mama Celestial riba Diadomingo 13 di mei 2018. Procesion ta sali 8 or di mainta for di Cas Curason di Mama Maria. Ta sali for di Prinsenstraat, ta drenta riba tereno di Colegio Santa Teresita direccion pa misa. Santa Misa ta cuminsa pa 8.30.

Siguramente nos mester pone mannan hunto y resa pa nos mes hogarnan aki na Aruba. Y fortalece esunnan cu si ta sigui e bida Cristian Catolico basa riba Dios su mandamentonan. Asina cumpli cu deseonan di nos Mama Celestial, cu a duna nos e prome ehempel den e Santa Famia. Alabes nos Papa di Roma ta pidi cu urgencia pa tur fielnan resa pa e dos nacionnan Korea Sur y Norte por uni lasonan di confiansa, comprendemento, unda e pas duradero por reina pronto. Tambe den tur demas nacionnan di mundo cu ta biba den dificultad.

