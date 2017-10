Dia 12 di October ta conmemora Dia de La Raza

Día de la Raza ta e nomber cu cual ta identifica e fiesta di dia 12 di October. E dia aki ta conmemora e descubrimento di America door di e navegante Cristobal Colon na 1492.

Dia de la Raza ta wordo celebra den mayoria parti na Hispanoamerica y Spaña y tambe na Merca, e.o. Esaki a wordo crea a partir di siglo XX, inicialmente di forma espontaneo y no oficial. E ta pa conmemora , un identidad cultural nobo, producto di e encuento y fusion entre e pueblonan Indigena di America y e colonisadonan Spaña y tambe e balorisacion di e patrimonio cultural Hispanoamericano. Aunke e nomber “Dia de La Raza” ta esun mas popular actualmente pero e nomebr oficial ta varia di un pais pa otro. Na Spaña e ta e Dia di Fiesta Nacional of Dia di Hispanidad. E ta tambe un dia religioso di e Birgen del Pilar. Na Merca e ta wordo yama Columbus Day, e Dia di Encuentre di Dos Mundo na Chile, Peru y Argentina.

E denominacion a wordo crea pa ex – minister Spaño Faustino Rodriquez San Pedro, como presidente di e Union Ibero Americano cu na 1913 a pensa riba un celebracion cu lo uni na Spaña y Iberoamerica. El a kies pa 12 di October. Na 1914 e fecha 12 di October eligi e fecha aki pa prome biaha. Na 1915 el a pasa pa wordo yama Dia de La Raza.

Ta un aspiracion fomenta pa Union Ibero Americano y pa cual realisacionnan ta propone pa efectua propaganda activo na 1913 unda ta conmemora e fecha di descubrimento di America, di un forma cu di biaha lo homenahe na memoria di e inmortal Cristobal Colon. Esaki ta sirbi pa exteriorisa e intimidad spiritual existente entre e nacion descubrido y civilisa y e esunnan forma den e suelo Mericano, awo estadonan prospero.

E Union a celebra e prome biaha e “Fiesta di e Raza Spaño” na 1914 y na 1915 el a keda celebra como Dia di Raza den e Casa Argentina di Malaga y na 1917 e Alcaldia di Madrid a asumi e celebracion di e Fiesta di la Raza den e capital Spaño. El a transforma den fiesta nacional pa ley di Alfonso XIII dia 15 di Juni di 1918. Aunke e decreto no ta dun’e un nomber specifico, prensa y custumber a impone e Dia di Raza, aunke no tur hende cu tabata presente y tabata aplaudi e sustancia di e fiesta, tabata di acuerdo cu e nomber asinga na e fiesta”, tabata palabranan di e periodista Argentino Ernesto Mario Barreda.

E nomber Dia di Hispanidad, y e propio nomber hispanidad a wordo propone den añanan 20 pa Msgr. Zacarias de Vizcarra (sacerdote Spaño, residencia na Buenos Aires) na e periodista Ramiro de Maeztu (e tempo ey, embahador di Spaña na Buenos Aires), ya cu e tabata considera “poco felis y algo impropiia” e denominacion Dia de La Raza. E nomber nobo a wordo reemplasa poco poco den e antiguo di Spaña (pero no na America) te cu dia 10 di Januari 1958 e ta wordo oficialisa pa decreto di e Presidencia di gobierno.

Critica

Den algun luga a surgi bosnan critico na e festividad pa considera cu descubrimento di America y e posterior conkista door di a duna luga pa un genocido pa somete of destrui culturanan Pre Colombino, sin diferencia strictamente ambos fenomeno. Pero hopi biaha esakinan ta wordo critica pa nan postura sesgada y no obhetivo incapaz di distingui entre e varios formanan di colonisacion Europeo, specialmente esun Hispano, hopi diferente na e colonisacion Europeo, specialmente esun Hispano, hopi diferente na e colonialismo Europeo di siglo XIX. E sucesonan cu a tuma luga den e diferente periodonan historico y particularmente e trato y concesion diferente di derechonan otorga na pueblonan indigena pa e pueblonan colonisado. E postura na fabor di e celebracion di Encuentro entre Mundos ta menciona, ademas e prohibicion di maltrto y sclavitud indigena, decreta pa Corona di Castilla na 1512.

Fuente: https://es.wikipedia.org