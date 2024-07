Diabierna 12 di juli 2024 pa 3:00 PM (ora di Hulanda), Corte Supremo lo dicta publicamente den dos caso riba apertura di matrimonio pa parehanan di mesun sexo na Aruba y Corsou.

Corte Comun di Husticia di Aruba, Corsou, Sint Maarten y di Bonaire, Sint Eustatius y Saba a dicta den sentencianan cu fecha di 6 di december 2022 cu disposicionnan di e legislacion di Aruba y Corsou respectivamente, no ta aplicabel, te cu e punto cu dor di esaki lo exclui matrimonio entre personanan di e mesun sexo. Corte Comun a determina cu e sentencianan no tin consecuencia pa e posibilidad di adopcion di mucha. Pais Aruba y Pais Corsou a apela den casacion na Corte Supremo contra e sentencia di Corte Comun.

Riba 22 di december 2023, Abogado General (AG) Snijders a conseha Corte Supremo pa sostene e decision di Corte Comun.



Tambe por sigui e sentencia di Corte Supremo en bibo dia 12 di juli via un livestream riba e homepage di www.hogeraad.nl.

Medionan di comunicacion cu ta desea di ta presente na e declaracionnan por registra via e email [email protected]. Otro interesadonan no mester registra. Inscripcion tampoco no ta necesario pa por sigui e live stream.