Dia 10 di October lo tin un accion di firma contra e ley di piscamento

Fundacion Centro di Pesca Hadicurari ta extende un invitacion na tur piscado na Aruba. Hopi piscado pero tambe, tur esunnan cu ta interesa cu e informacion tocante e ley cu a sali algun siman pasa y cu ta practicamente den ehecucion. Sr. Clifford Rosa ta amplia mas ariba esaki.

Centro di Pesca Hadicurari a trece e informacionnan aki dilanti, pa mustra cu tin algo cu no ta cana bon. Esaki a wordo trece caba dilanti, pa pone tur hende na altura pa wak kico ta pasando. Fundacion a sinta cu Minister de Meza, cu e Ministerio y e Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente.

Gobierno lo haci su trabao, pa asina ey para y informa tambe e instancianan, manera Warda Costa of Polisnan Maritimo pa no actua contra di piscadonan, tanten cu no bin un reunion y un sondeo di kico e piscadonan ta pensa tocante e ley aki. Mirando cu e fundacion ta traha pa mantene e pesca na Aruba y tambe e piscadonan, pa proteha nan, nan a haya nan mes cu’n sorpresa. Esey sigur no ta algo cu por bay cun’e sin mas. Pesey ta haci un yamado na e mundo di piscadonan, piscadonan di baranca, di reda, etc. Tur esun cu ta sinti su mes piscado, ta wordo invita pa un reunion dia 10 di Oktober na Piedra Plat Entertainmente Center pa 7 or di anochi. Aki lo tene un reunion general pa haya e informacion for di e piscado, pero tambe pa duna e informacion aki tambe con e asunto aki a cana.

Sr. Rosa a sigui bisa cu den e reunion aki, lo bay pidi firma di e piscadonan pa sostene un carta cu lo sali pa Gobernador, pa medio di Parlamento di Aruba, pa asina ey mustra e malcontento cu e mundo di piscadonan tin na Aruba. Actualmente e fundacion ta mantene su mes na e parti di piscamento. Pero nan sa cu e ley aki lo atacha e sector primario completamente. Tambe e fundacion lo apoya cualke otro cu ta desea di sigui fomenta nan disgusto cu e ley aki for a sali di un dia pa otro, mirando cu e fundacionnan (NGOnan) no a wordo envolvi, pa sa kico ta e impacto di e ley aki ariba e sector aki.

Actualmente e fundacion ta pone algun di e piscanan cu pa hopi di e piscadonan ta imposibel, mirando cu ta net esey ta loke nan ta sobrevivi cun’e. Practicamente esey ta loke nan ta sobrevivi cun’e. Si cuminsa cu e haas, cual mayoria piscado ta uza, cual ta e tuna, cu ta e pisca cu ta necesario pa sobrevivi den e mundo di pesca. Si e ta poni como proteccion, e pakico e ta ariba e lista.

E lobster tambe ta ariba e lista. Si wak e kreeft, si e ta proteha y pakico e ta proteha, con por tin un bista ariba esaki ya cu no tin un restaurant na Aruba cu no ta ofrece kreeft. Pa e piscadonan local, con ta bay atende esaki ta wordo atendi y tambe e importacion di kreeft. Con ta posibel cu kreeft ta wordo poni ariba menu. E asunto aki tin mester di atencion pa asina sigui desaroya ariba dje. Un otro ariba e lista, ta e Manta, cual sigur ta un cu ta wordo uza pa un cuminda manera kerie kerie. Dus aki ta kibra un tradicion, solamente di pone atencion ariba cierto especienan.

Tin dos diferente jampou, e jukfish y e jacupepper. Esaki tambe ta dos di e tipo di groupernan cu tambe ta bin ariba e lista. E fundacion, ta pidi atencion pa cu esaki. Ta pidi e piscado pa nan ta prepara pa asina bin cu e informaiconnan corecto dia 10 y ariba e fecha aki lo tin un lista poni caminda lo pidi na e piscadonan pa asina sostene e carta cu lo wordo manda como e ultimo recurso, pa para e parti di e ley aki pa asina proteha nos productornan local. Por mira ehempelnan di Bonaire y Corsou, pa no bay mucho leu.

Na Corsou por ehempel tin un ley di proteccion pa e productor, dus e agricultor, e piscado, e cunukero. Algo asina mester na Aruba. Comercio na Aruba ta asina cu na otro parti e productonan aki ta wordo importa y nos ta lagando nos mesun hendenan un banda. Ta momento pa reflexion y pone nos mes como local y Arubiano, con ta atende cu cierto ponencianan cu gobierno ta bin cun’e, segun Sr. Clifford Rosa, di Fundacion Centro di Pesca Hadicurari.