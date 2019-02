Dia 1: Secuencia di banda pa preliminar di Aruba Caiso & Soca Monarch 2019

SECUENCIA DI BANDA PA “PRELIMINARIES” DI ARUBA CAISO & SOCA MONARCH 2019

Ta hopi excitante pa mira e gran cantidad di cantante y banda cu lo participa na Aruba Caiso & Soca Monarch 2019. Aruba ta celebra su Carnaval 65 y nos musiconan sigur no kier keda afo di e gran celebracion aki.

For di nobato te cu veterano, e festival lo conta cu presentacion, composicion y areglo di caliber halto. Riba e Facebook page di Stichting Musica por mira varios video “behind the scenes”, na unda e bandanan ta mustra cu nan ta den pleno preparacion y ta hopi entusiasma pa presenta tanto nan Soca y Caiso nan riba escenario desde dia 4 – 9 di februari 2019.

E secuencia di banda y participantenan pa e prome anochi Preliminario ta:

Dialuna, 4 di februari (prome anochi): 1. ‘N Fuzion

“Black Ceramic” – Tommy Lee Halman– Title: This is My Jam (SOCA) – Composer: Tommy Lee Halman – Arrangers: Danilo Beonora & Rocky Everon

“Rusty” – Reynaldo Sprott– Title: Renegade (SOCA) – Composer: Hendry Tromp – Arranger: Hendry Tromp

“Lyrod” – Lyrod Escudero– Title: Possessed (SOCA) – Composer: Hendry Tromp – Arranger: Hendry Tromp

“Ofo” – Rodolfo Escudero– Title: Tocayo (CAISO) – Composers: Chucho Hoek & Hendry Tromp – Arrangers: Chucho Hoek & Hendry Tromp

“Lady Bell” – Marybell Maduro– Title: Link Up (SOCA) – Composer: Hendry Tromp – Arranger: Hendry Tromp

“Chayo” – Chayenne Tromp– Title: Soca Lovin (SOCA) – Composer: Chayenne Tromp – Arranger: Hendry Tromp

COMUNICADO

31 di januari 2019

2. Le Groove

“T-Money” – Antonio Mingo – Title: Hunter 2 Hunted (SOCA) – Composer: Antoni Gario – Arranger: Antoni Gario

“Lord For All” – Alford Dinzey – Title: Blame Da Taxx Man (CAISO) – Composer: Antoni Gario – Arranger: Antoni Gario

“Mighty Hyper” – Jonathan Busby – Title: Run (SOCA) – Composer: Antoni Gario – Arranger: Antoni Gario

“Diamond Chip” – Ashrock Gario – Title: Inside Of It (SOCA) – Composer: Antoni Gario – Arranger: Antoni Gario

“KulchaMan” – Denzel Browne – Title: It’s Party (SOCA) – Composer: Antoni Gario – Arranger: Antoni Gario

3. 3-4 All Empowered

“Franky” – Franklin Gilkes – Title: Hashtag (SOCA) – Composer: Franklin Gilkes & Raymond Bernabela – Arrangers: Franklin Gilkes & Raymond Bernabela

4. Zeta Band

“Mighty Tattoo” – Richard Quant – Title: One More Time (SOCA) – Composer: Richard Quant – Arranger: Adolfo Richardson

“Mighty Tattoo” – Richard Quant – Title: Unda Nos Ta Bai (CAISO) – Composer: Richard Quant – Arranger: Adolfo Richardson

“Goddess Mershella” – Marilyn Lugay – Title: Lead The Way (CAISO) – Composer: Marilyn Lugay – Arranger: Ronwayne Kock

5. Buleria

“Buddy” – Jean Chris Jair Vesprey – Title: Lodo (CAISO) – Composer: Jean Chris Jair Vesprey & Raul Piar – Arranger: Raul Piar

“Buddy” – Jean Chris Jair Vesprey – Title: Overwhelming (SOCA) – Composer: Jean Chris Jair Vesprey & Raul Piar – Arranger: Rygel Isabella

“E.K.” – Eugene Kemp – Title: Headlines (CAISO) – Composer: Eugene Kemp – Arranger: Eugene Kemp & Rygel Isabella

“E.K.” – Eugene Kemp – Title: Ruggish Sway (SOCA) – Composer: Eugene Kemp – Arranger: Eugene Kemp & Rygel Isabella

“Mighty Rebel” – Ferney Dirksz – Title: Free To Talk (CAISO) – Composer: Ferney Dirksz – Arranger: Rygel Isabella

“Zyon King” – Randall Luidens – Title: E Berdad Ta Pica Sandra (CAISO) – Composer: Randall Luidens & Janiro Eisden – Arranger: Rygel Isabella

“Dextah” – Alvin Molina – Title: Celebration (SOCA) – Composer: Antoni Gario – Arranger: Antoni Gario

“Reintjerock” – Reinier Lijfrock – Title: Big Truck (SOCA) – Composer: Jean Chris Jair Vesprey & Rygel Isabella & Janiro Eisden

“OyeMaiky – Michael Dorbeck – Title: D Party Cyan’t Stop (SOCA) – Composer: Michael Dorbeck – Arranger: Claudius Philips Jr.

6. Ambiance

“Lady Ambiance” – Tabitha Smith-Heemstadt – Title: My Hope (CAISO) – Composer: Tabitha Smith – Heemstadt – Arranger: Dwain Elias Heemstadt

“Lady Ambiance” – Tabitha Smith-Heemstadt – Title: Invasion (SOCA) – Composer: Tabitha Smith – Heemstadt – Arranger: Dwain Elias Heemstadt

7. Sound & More

“Mighty Black Shadow” – Ingomar Flanegin – Title: Cheers and Shot for 65 (SOCA) – Composer: Jeremy Arcangel Lampe – Arranger: Mark Maduro

E Early Bird Package pa atende tur cinco anochi di festival, incluyendo e Super Saturday, ta obtenibel na Citgo Boulevard, Citgo Essoville, Citgo Palm Beach, Citgo Santa Cruz, Citgo Ponton y oficina di Fun Miles pa 85 florin, cu cual por drenta tur 5 anochi na Carnival Village. E portanan lo habri 7:00 PM tur anochi di Preliminaries.

Stichting Musica ta gradici Setar NV, Aruba Tourism Authority, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, Tropical Bottling NV, Elite Productions & Entertainment, Nagico y Ministerio di Cultura pa nan contribucion na e festival, asina mustrando nan confiansa den e festival y nos talentonan local.

