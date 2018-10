Dia 1 di october ta Dia Internacional di Adulto Mayor

Dia 1 di October ta celebra Dia Internacional di Adulto Mayor. E conmemoracion aki a wordo decidi pa e Asamblea General di Nacionnan Uni (U.N) na aña 1990, cu encuentronan posterior tocante e tema y e desaroyo di un plan di accion internacional tocante envehecimento.

E proceso di envehecimento tin un consequencia grandi riba varios factor di e desaroyo y e funcionamento di sociedad y tambe riba e bienestar relativo. E envehecimento di e población ta un di e fenomenonan di mayor impacto den siglo 20, den terminonan demografico, e aumento di personanan di 60+ y e aumento di e speransa di bida for di nacemento.

Segun e Organisacion Mundial di Salud (OMS), na aña 2025 e cifra di personanan mayor di 60 aña lo bira dobbel, yegando na 2000 miyon di adulto mayor na 2050 na nivel mundial. Esaki lo ta e prome biaha den historia cu e poblacion mundial tin un expectaiva di bida di mas cu 60 aña. Por ehempel na Argentina, segun datonan di OPS, e speransa di bida ora di nace na 2015 tabata di 76,6 aña

E celebracion di 2018 tin como meta:

Promove e derechonan consagra y loke esaki ta significa den e bida diario di e personanan mayor di edad.

Duna mas visibilidad na e porsonanan mayor como parti activo integral di sociedad comprometi pa mehora e goso efectivo di e derechonan humano den diferente parti di bida y no solamente di esunan cu e ta afecta nan na un manera inmediato.

Reflexiona riba e progreso y e desafionan pa garantisa e disfrute pleno y igual di e derechonan humano y e libertadnan fundamental di e personanan di edad.

Involucra un publico amplio rond mundo y mobilisa personanan pa derechonan humano den tur etapa di bida.

Kico ta envehecimento?

Envehecimento ta un proceso continuo, universal y irreversibel cu ta determina un perdida progresivo di e capacidad di adaptacion. Serca e individuonan mayor sano, hopi function fisiologico ta keda normal, pero ora nan wordo somete na stress por mira e perdida di reserva funcional.

OMS tin un concepto hopi interesante, e Envehecimento Activo: “e proceso door di cual e oportunidad di bienestar fisico, social y mental durante henter su bida ta wordo optimalisa, cu e obhetivo di amplia e speransa pa un bida saludabel, productividad y e calidad di bida durante envehecimento.”

Pa logra esaki, nos di FUNDACION MOVEMIENTO TA BIDA ta promove algun conseho relaciona cu e tema:

Mantene semper custumbernan di bida saludabel.

Ta activo tur dia y na tur momento. Haci actividadnan fisico programa trahando riba equilibrio, resistencia, fortalecimento muscular y flexibilidad.

Tene bo mes na un alimentacion adecuado segun e epoca di aña y di bo necesidadnan personal. Ta bon pa e alimentacion ta saludabel, completo y equilibra, pa asina nos haya e nutrientenan y e cantidad cu nos tin mester di dje.

Haci controlnan di salud: E bishitanan na e equipo di salud, tuma e medicamentonan necesario, ta custumbernan cu no por falta pa un envehecimento activo.

No huma y evita di ta den espacionan unda tin huma.

Usa alcohol na un manera responsabel.

Mantene un bon relacion social y familiar: relacionnan personal ta hopi importante den e etapa aki di bida. Tanto esun cu bo tin cu bo amigonan, bisinja of personanan serca, como esun cu e famia, ta determinante pa e bienestar personal.

Desaroya un ocupacion: ademas di bo hygiene, ehercisio, un bon combersacion… un persona mayor mester tene su mes ocupa tanten cu su estado di salud ta permiti. Participa na actividadnan, inscribi na un workshop, desaroya un habilidad na cas…cualkier ocupacion ta beneficioso pa bo tin un envehecimento activo.

Ademas ta existi otro factornan cu ta promove envehecimento activo y e sociedad ta un di e factoran principal. Tanto e institucionnan como gobierno mester traha pa mantene e autonomia, e bienestar y e salud di e adultonan mayor. Entornonan activo y saludabel mester wordo favorece door di implementacion di un medio ambiente construi pa e salud y bienestar di e adultonan mayor.

Den e recomendacionnan nobo di CDC tin evidencianan grandi cu actividad fisico no tin mester di wordo realisa den sesionnan di 10 minuut pa tin un impacto positivo riba bo salud; mescos cu e evidencianan ta confirma e efecto positivo di e actividad fisico di intensidad leve den e riesgo di morto pa tur causa, morto cardiovascular y diferente comorbilidad, manera diabetes tipo 2.

Pesei nos di Fundacion Movimiento ta Bida kier a desea tur adulto mayor un feliz día y corda pa ta activo tur dia !

Comments

comments