Dia 1 di Mei ta un dia di reflexion riba e lucha di tur trahado

Riba prome di Mei mester para keto riba e lucha obreril na Aruba pero mundialmente tambe pasobra e clase trahado ta e clase cu ta pusha economia y mayoria di negoshinan no ta draai sin e poder di compra di e trahado . Diego di Cuba di STA ta señala.

Pa cuminsa lo kier felicita tur trahado den su dia di obrero y tin cu bisa cu como sindicalista cu nan a experiencia un crecemento grandi den e ultimo añanan, pero ora nan a bay wak estadisticanan por a ripara cu ainda tin hopi companianan cu obreronan y trahado cu ainda no ta afilia na un sndicato y pa medio di esaki lo kier informa na henter e clase trahado cu no tin ni un motibo pa temor a afilia na un sindicato caminda cu nos ley di labor ta proteha e trahado.

Ta conoci cu tin un cultura di miedo pa añanan voraal e clase trahado pa motibo cu tin debenan pa paga, pero ta kere cu 2018 mester bira un aña cu ta refleha cu mayoria di e companian na Aruba mester unifica nan mes bou di un sindicato y no ta importa cua e ta, pasobra si ta bou di 10% ariba un pais manera Aruba cu e clase di trahado ta afilia na un sindicato e ta di lamente.

Tambe departamento y Minister di labor tin un trabou di haci y ta conciente riba esaki y nan a manda ultimamente e 10 punto cardinal pa nos Minister Glembert Croes di e puntonan cu STA kier mira drecha na corto plaso caminda cu por pone mas cu 100 punto riba papel cu kier mira cambio, pero esunnan mas importante ta esun cu a trece dilanti y ta spera cu sikiera un di e puntonan aki ta conoce luz di dia pasobra e ta trece cu cambio radical riba e mundo obreril y clase trahado a conoce un mehora bastante formal.

E retonan di mas grandi di clase trahado ta na prome luga ta e oranan di trabou cu mester cambia di inmediato pa 40 oranan pa siman, cu 2 dia liber di trabou y manteniendo e salario cu nan tin actualmente, unda por mira cu tin hende cu ta traha 48 of 45 oranan cu ta 9 of 10 ora pa dia, y mester un bira un ley cu den tur sector tur hende mester traha 40 ora pa siman incluyendo e sector di horica cu eydenan tin hopi cos cu ta pasa unda cu STA a hala atecion di e Minister riba dje pasobra no tin bida social.

Presidente di STA a splica riba esaki cu ora cu e trahado no tin bida social no tin toezicht ariba e muchanan y por ripara cuanto problema e cos ey ta genera y despues kier drecha cos pero e ora ta laat. Ya tin e delincuente marca caba, unda tin un mucha jong cu a comete un fechoria caba y despues nan no por haya un trabou drechi pasobra nan record ta susha y esaki ta e cosnan caminda cu no tin espacio pa por tin un bida social mas digno .

Trahado mester tin espacio social pa atende cu yiunan, famia y actividadnan social y esaki e minister concerni mester tuma un decision riba dje conhuntamente cu parlemento pa bin cu cambio riba esaki pa e ley wordo cambia. For di 1919 unda cu na mayoria rond di mundo esunnan civilisa ta traha 40 of hasta 36 ora pa dia ta esaki tambe ta bay yuda pa genera mas cupo di trabou y esey hopi hende no ta analisa y por baha e cifra di desempleo cual ta un di e retonan di mas grandi cu Minister di Labor tin den su man, Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA a finalisa bisando.

