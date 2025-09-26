Durante oranan di mainta trempan, a tuma lugar un reunion di caracter informativo entre e Representantenan di FTA y Miembronan na Martijn Trading riba e situacion cu tin actualmente pa yega na un contrato collectivo nobo (CAO).

Mester enfatisa cu e encuentro di awemainta no mester tawata un accion, pero un encuentro informativo riba cual a splica tocante e proceso di negociacion entre Gerencia di Martijn Trading y FTA cu ta tumando lugar pa algun tempo caba, Debi na e situacion cu a escala awemainta entre Gerencia di Martijn Trading y Representantenan di FTA , a bai mesora over pa un paro di trabao na Martijn Trading, pendiente pa Gerencia di Martijn Trading y Representantenan di FTA reuni.

A keda 2 punto di negociacion pa e CAO nobo cu tanto Gerencia di e empresa y Sindicato no por yega na otro te na e momento aki. Mientrastanto mayoria operacion di e empresa a paralisa debi na e accion.