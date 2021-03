Di tres batch di vacuna a yega Aruba

Aruba ta cla pa cuminsa vacuna e siguiente grupo di meta. E siguiente grupo di meta na turno ta personanan entre 18 cu 59 aña cu ta na risico pa motibo medico. Na e momento aki DVG ta bezig ta trahando hunto cu dokternan di cas pa por prepara locual ta nesesario pa haci vacunacion di e grupo di meta aki posibel. Dokternan di cas lo haci seleccion di esnan cu ta rosorta bou di e grupo di meta aki, abase di un lista acorda di malesanan y condicionan di salud.

Cuidadanonan cu a registra via Aruba Health App of na edificio di MFA lo wordo indentifica abase di un lista cu dokternan di cas lo provee y e personanan aki lo ricibi un invitacion pa por bin vacuna. E lista cu DVG lo ricibi di dokternan di cas ta ensera number di AZV di e persona cu ta cualifica pa ricibi e vacuna dentro di e grupo di meta. DVG lo no ricibi ningun tipo di informacion medico di ningun pashent cu otro palabra DVG lo no ricibi informacion ki malesa of condicion di salud e persona tin. No obstante cu dokter di cas ta manda e informacion di e patient cu ta cay bou di e grupo di riesgo, ta urgi tur persona pa registra nan mes via e Aruba Health App of na un di e edificionan di MFA pa asina nan por ricibi nan afspraak pa vacuna. Si un persona ta pensa cu e ta resorta bou di e grupo di meta defini como “na risico pa motibo medico”, pero ta contra of no ta desea pa su informacion wordo duna na DVG, e persona mester tuma contacto cu su dokter di cas.

E grupo di meta cu ta na risico pa motibo medico ta ensera:

• Patient cu tumor maligno diagnostica den ultimo 5 aña

• Patient despues di transplante di organo, stamcel of beenmerg

• Patient cu un grado primario di deficiencia inmunologico

• Personanan su sindrome di Down

• Patient cu condicionan neurologico pa cual motibo nan respiracion ta comprometi

• Persona cu obesidad morbil (body mass index (BMI >40)

• Patient cu desfuncion di su via respiratorio/pulmonnan y patientnan cu condicion cronico di su funcion di curazon

• Patient cu diabetes

• Patient cu malesa cronico di rion (pashent cu ta dialisa y cu a ricibi transplante)

• Patient cu un afweerstoornis of cu ta wordo trata cu medicamento pa suprimi su sistema inmunologico pa cual motibo e pashent ta sufri di menos defensa contra infeccion di e via respiratorio

• Personanan cu deficiencia mental cu ta biba den institutonan of casnan di cuido.

