Di-Stefano Wernet na Roland Studley Tuitt: “Por la Plata Baila el Mono”

E realidad ta cu e jaarrekening 2019 di Fundacion Lotto pa Deporte traha door di Roland Tuitt tin varios fout aden, pero tambe e jaarrekening 2015 y 2019 tin insinuacionnan falso, difamatorio y mentiroso contra mi persona.

Tuitt bo ta un persona sin integridad. No ta mi custumber di reacion riba hende cu no tin moralidad, pero ta ora pa comunidad di Aruba sa e berdad. Bo ta mescos cu bo amigo Patrick Paskel. Laga mi splica esaki na placa chikito cu evidencia ki tipo di hende manipulador bo ta.

Ken ta Tuitt

Roland Studley Tuitt, ta un ex politico na Sint Maarten, a nace dia 20 november 1955. Ta hunga rol di ta Register Accountant (“RA”) y Certified Public Accountant (“CPA”). Hasta riba su businesscard e ta pone e dos titulonan aki. Bo ta un nep-registeraccountant y tambe un nep-CPA.

Dicon, pasobra:

(i) bo persona a wordo “doorgehaald” na Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (“NBA”), antes NIVRA, a kita bo nomber for di registro di register accountant dia 31 di december 2013.

(ii) bo licencia di CPA duna dor di American Institute of Certified PublicAccountant (“AICPA”) na Merca a expire dia 31 di mei 1996. A pesar di tur esaki bo a firma contracto di servicio profesional cu Fundacion Lotto pa Deporte entre otro dia 17 di september 2018 uzando e titulo di CPA bou e nomber di bo compania RS Tuitt CPA NV. Ta straño cu ta parce e NV aki tin como meta statutario pa maneha un kantoor di CPA, pero abo mes como director di e NV no ta CPA. Claro por la plata baila e Mono ora bo amigo Patrick Paskel den su sabiduria di “streetwise” ta yama Tuitt un register accountant. Hopi loco mes bo mester ta ora bo ta papia sin pensa.

Aya banda a pesar cu den e sentencia victorioso di Corte (AUA 2019 1844 fecha 30 di augustus 2019) cu mi a gana Lotto pa Deporte, den cual entre otro mi persona a wordo rehabilita dor di Huez, como e unico director statutario di Lotto, toch e Hunta di Supervision di Lotto a inscribi Tuitt na Camaria di Comercio como “Directeur” di Lotto entrante 17 di januari 2019. Esaki ta un violacion di e vonnis aki y tambe di e settlement agreement (version 3) di december 2019, cual a palabra cu voluntariamente entrante 31 december 2019 mi a retira di Lotto recibiendo un “vertrekvergoeding” manera stipula den e contracto di labor di december 2017. E inscripcion aki di e Hunta di Supervision di Lotto no ta legal. Den mi getuigschrift di Lotto di dia 18 februari 2020 firma door di e Presidente di e Hunta di Supervision di Lotto Silvio Janga ta declara cumi persona tawata director statutario di Lotto for di 1 november 2017 – 31 december 2019. Ami cu tawata e unico director statutario di Lotto na 2019 no ta aproba e maneho iresponsabel di Tuitt pa cu Lotto den 2019. Ta pesey mes mester bini un investigacion profundo di bo maneho financiero cu a hinca Lotto pa Deporte di crisis di liquidez, debe y capital propio negativo causando cu deporte no ta hayando placa manera mester ta.

Mi tin e siguiente observacionnan pa cu e jaarrekening 2019 di Lotto pa Deporte traha dor di nep-accountant Tuitt y audita dor di Grant Thornton:

Riba pagina 11 di e jaarrekening 2019 audita ta para citaat: “ The Foundation plegded, through a letter dated 1 December 2014 to the members of the Sportsubsidie Commissie, to provide an additional subsidy for the fiscal year 2015 to Sportsubsidie Commissie in the amount of Afl. 500 thousand. The current Management of The Foundation is contesting this as the former director of the Foundation overstepped his bounds by promising the addional funds”. E statement aki den e jaarrekening 2015 audita ta manipulativo y falso. Ami tawata director statutario di Lotto pa Deporte den e periodo 1 november 2017 – 31 december 2019 basa riba e statuto nobo di 19 oktober 2017. Promer cu esey mi tawata Presidente/CEO statutario di Lotto for di 11 juni 2012 basa riba e cartanan di nombracion di dia 11 di juni 2012 y 1 di januari 2013. E carta di Lotto manda na Sportsubsidie Commissie di dia 1 di december 2014 a wordo firma door di mi persona como Presidente di Lotto (no como director statutario) hunto cu e tesorero di Lotto y e carta aki a carga aprobacion di e directiva di Lotto basa riba statuto di dia 25 di april 2005. E carta aki ta cuadra cu articulo 6 di e statuto 2005.

Riba pagina 12 di e jaarrekening 2019 audita ta para citaat: “As the end of 2019 Mr. Wernet, the former director of the Foundation, was terminated and a settlement agreement was signed”. AkinanTuitt ta violando mi privacidad. Alavez e ta papia mitar berdad pasobra door cu mi a gana mi caso den Corte y Huez a manda mi bai traha bek na Lotto pa Deporte a pidi mi e ora ey pa negocia un salida voluntario unda Lotto ta usa placa di deporte pa “pay mi out” conforme contracto di trabou. Ta mas cu claro den caso cu tawata tin irregulidad ta loco bo mester ta paga un vertrekvergoeding pa un director bai voluntariamente.

Tambe mi tin un observacion critico pa cu e jaarrekening 2015 trahador di nep- accountant Tuitt y audita dor di Grant Thornton

Riba pagina 21 di e jaarrekening 2015 audita ta para citaat: “There is no support for the increase of the estimated useful lives of these sport & recreation facilities and based on the condition of the sport & recreational facilities, the Management of the Foundation decided to reverse this change as it better reflects the estimated periods during which the assets will remain in operation”. Tuitt ta un mentiroso pasobra tin un carta di experto pa support e asunto aki fecha dia 6 juli 2015. Ta berdad cu Lotto pa Deporte cu ta doño legal di diferente facilidadnan deportivo y di recreo no tin placa pa mantenenan. Lotto a pasa e maneho di mantencion pa e Fundacion Facilidadnan Deportivo (“FFD”) pero no ta pone placa. Ta laga gobierno di Aruba duna subsidio cu placa di belasting (pueblo) na FFD, pasobra Silvio Janga, Elias Kock, Flavio Fanyete y Antonious Kamperveen a firma e contracto cu Canadian Bank Note (“CBN”) na 2011 lubidando di a regla placa pa mantencion di e facilidadnan. E mesun hendenan aki no a negocia tampoco placa pa por paga bek e fiansa di Afl 17 miyon duna dor di Gobierno di Aruba. Awor ta cana yora cu gobierno no kier extende e moratorio, cu a expira despues di 10 aña, riba e fiansa aki pasobra e maneho iresponsabel aki a pone cu Lotto pa Deporte no tin placa pa paga e fiansa aki bek. Tambe ta lubida cu ta e mesun hendenan aki a ricibi gran parti di e placa di e fiansa di Afl. 17 miyon. Na juli 2010 ta nan a haya riba e cuenta di banco di Lotto pa Deporte e parti di Afl. 11,5 miyon di e fiansa. Ta nan mes a maneha y usa e placa aki. Ambos caso ta un blunder di marca mayor y iresponsabel cu gran falta di profesionalismo.

