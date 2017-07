Di seis edicion di ‘Never say you can’t walk or run’ di Aruba Malmok Runners

Dia 20 di Augustus proximo, ‘Aruba Malmok Runners’ (AMR) lo tene e di seis edicion di nan caminata ‘Never say you can’t walk or run’. Pa 6’or di mainta un grupo grandi di canado y coredo nan lo sali for di Fisherman’s Huts na Malmok, pa asina core locual ta priminti di ta un di e caredanan di mas ambiente di 2017.

Hopi ta conoce Beto y Jovita Maduro pa ta e motornan grandi tras di AMR y hunto cu e coachnan y tur voluntario di AMR ta priminti di ta un careda exitoso.

AMR ta un club deportivo cu ta dedica hopi tempo na nos muchanan y tambe na e hende grandi cu ta desea di practica e deporte di coremento. Coachnan di e club ta dirigi e trainingnan abase voluntario y ta duna tur di nan tempo pa asina inverti den e atletanan di e deporte di coremento.

Lo por participa den e categorianan: youth 3k run ta pa edadnan di 9-10/11-12/13- 14, 5k fun run ta pa tur edad, 5k walk ta pa edad di 15 aña bai ariba y na e careda mas popular cual lo ta e 10k run ta pa 14 aña bai ariba. Algo diferente e aña aki, AMR ta ofrece e opcion di core den team di tres persona pa competi den e categoria ‘Trio-team’ pa edad di 14 aña bai ariba.

E meta di AMR ta pa genera fondo pa nan club deportivo, pa asina por ofrece mas

na nan atletanan durante full e aña.

Cu nos muchanan na curason, AMR ta invita tur coredo y canado registra pa asina forma parti di e ‘Never Say You Can’t Walk or Run’ cual ta priminti di ta uno grandi y yen di ambiente.

Pa registra por bai online via: https://registration.mylaps.com/aruba-malmok-runners/

Of bishita e Facebook page di Aruba Malmok Runners pa mas informacion y tambe

pa e link pa registra: https://fb.me/arubamalmokrunners