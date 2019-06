Di ocho turista mericano ta fayece na Republica Dominicana den un tempo cortico

Internacional: E cifra ta sigui crece di morto di e turistanan merikano na Republica Dominicana. Awo e otro cu ta aparece morto ta Joseph Allen di 55 aña cu a fayece siman pasa ora e tabata di vakantie riba e isla, asina e la bira e di ocho turista cu ta fayese den ultimo lunanan . Allen residente di Avel New Jersey a wordo haya morto den su camber di hotel na Terra Linda na Sosua mainta 13 di juni. Di acuerdo cu e informacion tur cos a cuminsa ora Allen a keha di tin calor den pool y a bisa cu eta retira pa su camber pa bay baña , y no a mehora su estado a dicidi di bay drumi y no sa nada mas di dje , e siguiente mainta su amigonan a pidi e hotel revisa su camber, eynan a bin haya Allen riba vloer, su curpa frieu y stijf. Avenel a subi e lista di varios morto di turistanan Mericano na Republica Dominicana cu a pasa den ultimo aña , e porta enfermedad of a sufri accidentnan similar y misterioso.

