Di Get-Away pa Gate-Way 2030

Mientras cu ta pidi pa duna gobierno tempo pa por demostra kico e por haci, parce cu no kier duna pueblo e tempo pa bin bij di tanto mal gobernacion bou di e periodo di AVPPOR! Di un banda ta pidi pa comprension cu introduccion di medidanan, mirando e desaster cu Mike Eman y su compinchi (AVPOR) a laga Aruba aden, pueblo ta experiencia e mesun modus operandi. Parce cu e spirito di Paul Krugman ainda ta dwal den e pasiyonan di Cocolishi. Esta di haci gasto bay gol, pasobra al final ta pueblo ta paga. Pues ta parce cu pensamento Krugmaniano y di AVPOR esta: “NIET SNOEIEN,MAAR GROEIEN” ta wordo sigui fielmente den e gobierno aki di POREDmep.

Aki UPP ta referi na e hecho cu e siman aki a haci anuncio di un proyecto multi-miyonario, cu ta yega te mey biyon florin (MEGA-deal), esta e Aruba Gateway 2030 di Aeropuerto. Un suma cu nos por bisa cu practicamente bo por a traha full un aeropuerto nobo. E suma aki ta mas halto cu tempo a expande y renoba aeropuerto den e proyecto yama Beatrix 2000, cu a cuminsa na 1997 y termina na 1999. Tabata den tempo cu hopi cosnan straño a pasa, e.o. cu e compania Calmaquip. Ni cu tur e asuntonan straño aki, no a yega na mei BIYON florin.

Loke UPP ta preocupa cu ne ta, si a haci un analisis real di nos situacion financiero nacional, pa nos bolbe bay sambuya den mas debe pa e pais aki. Te na unda Aruba por sigui carga cu mas debe? Te leeuw cu nos por a averigua no tabata tin ningun consulta cu Parlamento, en todo caso no a puntra e parlamento su “gevoelens” al respecto. CAft a wordo consulta den esaki? Con ta bay paga esaki bek y den cuanto tempo? Lo premira mas aumento di “airporttax” of “airport facility charges”, haciendo destinacion Aruba mas caro aun y tambe un peso adicional pa nos pueblo ora di biaha?

Kico esaki lo nifica pa nos debe nacional y e quota di debe? Esaki ta bin riba e mas di un biyon di debe pa loke ta expansion y construccion di hospital? Un proyecto cu yen di pregunta y cu te awe ni Parlamento ni gobierno no a haci ningun clase di investigacion. Proyectonan cu nos por mira cu den e dianan aki parlamentario Richard Arends di AVP, ex-minister den e gabinete Mike Eman II, ta gabando cu ne. Anto ainda nos no a papia di 1.5 biyon di e green corridor y di Watty Vos Blvd., proyectonan tambe cu tin yen di cuestionamento. Esaki nos por mira cuanto problema tin cu construccion unda cu tin hopi inundacion riba e camindanan. Investigacionnan cu ni e parlamento actual ni e gobierno no a laga haci y cu ta duna Mike Eman e rosea politico pa bolbe den picture, anto como un martir y alabes esun cu lo bay salba Aruba.

Riba e Proyecto di Gateway 2030 tin hopi pregunta dor cu no tabata transparente na nos aparecer. Preguntanan cu tin ta, kendenan tur ta tras di mega proyecto aki? Lo ta algo transparente of tin dealnan haci caba pa cierto hendenan haci cierto trabounan? Ken ta esun cu a percura pa haya e financiadornan? Tin fee’snan pa cobra pa esunnan cu logra convence e financiadornan?

A haci investigacionnan necesario kende ta e dono real di e Vidanova Bank NV? E banco aki no tabata SFT-bank prome? Kico SFT-Bank tin di haber cu CITCO-bank, cu a bira “famoso” den e caso di BETA-hotel? Den e deal mafioso aki tin hende cu a “get-away” !! Ta pesey e pensioenfonds di META-corp tambe ta den e mega deal aki? Ta mesun mafiosonan di e tempo di BETA-hotel ta aden atrobe?

No ta e mesun KPMG, cu gobierno Hulandes tin lazonan hopi estrecho cune ta involvi? Un paar di siman pasa e miembro di 2de kamer hulandes Ronald van Raak a hasi varios pregunta riba tipo di construccionnan huridico asina ey cu aparentemente gobierno Hulandes ta na altura di nan pero ta prefera di keda keto.

Na Aruba ta interesante pa sa ta cua oficina di abogado ta envolvi estrechamente den e MEGA-deal aki? E pregunta den henter e asunto aki ta tambe dicon AIB no a wordo envolvi den esaki?? Loke si ta mustra ta cu lo tin 3 ex-empleado di AIB, cu si ta meti totalmente den e deal multi-miyonario aki. Lo no straña nos e mesun grupo aki lo bai “FIX” tipo di dealnan aki den WEB, ELMAR etc etc. Ta pesey Frank Hoeverts tey ainda??

Con a incalcula den e riesgonan e saturacion di nos isla, dor di crecemento cu mas cambernan di hotel y cu lo tin su impacto riba e cantidad y calidad di turismo cu nos ta hayando? Of ta pensa simplemente a la Mike Eman, cu pueblo tin di paga e debe aki “cu orguyo”?

Ta hopi remarcabel cu ningun parlamentario ta preocupa cu e desaroyo aki. Mas remarkabel ta cu ni e sindicatonan ta parce di ta “GIVE A DAMN” tampoco atrobe. Mescos cu ta e caso di e proyecto di HOH, na unda mafioso di Miami ta involvi, APFA ta involvi, aki tambe APFA tambe ta envolvi den e caso aki. Nos no mester lubida cu e mesun Calmaquip cu Bermello indirect ta involvi cune den otro proyecto y cu tin hopi cuestionamento.

Ta parce cu e afan pa score politicamente ta scohe pa no haci e investigacionnan necesario y debido riba esnan cu kier ta parti di e MEGA-deal aki, na unda nos pais y nos pueblo lo ta responsabel si algo mester bai robez, mescos cu e deal cu Citgo (no confundi esaki cu e banco CITCO)!!

Ta parce cu den e gobierno aki (POREDmep) cu “sprookjes” ta keda wordo conta y “NOBODY CARES” pasobra al final ta e pueblo lo ser hiba pa e altar di sacrificio. Y dor di keda tira culpa riba otro tur hende lo “get-away” mescos cu esnan involvi den e MEGA-deal aki por medio di e nomber cu ta pas den e contexto aki, esta ” The Gate-Way 2030″!!

